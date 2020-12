Alexis García, el DT de Equidad, a saldar cuentas con Santa Fe

Alexis García vuelve a cruzarse en el camino con Santa Fe, el mismo equipo del que fue técnico en 2016, de donde salió sin aplausos, de donde se marchó sin ovaciones, en donde la afición se le resistió ferozmente de principio a fin. Ahora está en la otra orilla, como entrenador de La Equidad, y con el firme deseo de ir a la final de la Liga, en busca de la estrella que se le ha escapado cuatro veces. Alexis puede ser ahora el verdugo cardenal, en la serie semifinal que arranca en el estadio de Techo (8 p. m., TV de Win Sports+).

Su paso por Santa Fe no fue lo que se imaginaba. Llegó para apagar un incendio, cuando el club ardía por el choque entre el técnico en ese momento, Gerardo Pelusso, y el ídolo Omar Pérez. En ese escenario, con las llamas vivas, llegó García, y no las pudo apagar. Al contrario, allí vivió un periodo ardiente. La hinchada cardenal no le dio la bienvenida cuando llegó ni la despedida cuando se fue. Sencillamente no hubo conexión. No le perdonaban su pasado en Atlético Nacional, y tampoco les gustó su propuesta de juego defensivo.



Ese Santa Fe de Alexis quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque él solo dirigió dos partidos, lo que fue un golpe duro para el club y la afición, y luego quedó eliminado de la Liga por Cortuluá. Se marchó arrancando el siguiente torneo, tras menos de cinco meses en el cargo. Fue una pesadilla que duró poco.



Pues, hoy, ese técnico poco querido en Santa Fe está enfrente de los cardenales, con la idea de ser el verdugo. Con esa motivación adicional. Ya es un técnico más experimentado, más curtido, con más batallas a sus espaldas. Con cuatro años más de experiencia.



“Me toma en un momento de mucha madurez, siempre sigo aprendiendo y estoy trabajando para disfrutar y trabajar en equipo. Quiero mejorar, estoy leyendo muchos libros”, dijo Alexis esta semana en Win Sports, al ser consultado por su momento en la dirección técnica. Incluso hay versiones que indican que esta semana fue postulado por un integrante del comité ejecutivo de la Federación Colombiana, para el cargo de seleccionador de Colombia.



La Equidad de Alexis

Alexis García. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Y con un equipo silencioso pero muy peligroso, Alexis García persigue otra vez la estrella. Tiene un conjunto batallador, un equipo con jugadores claves como el experimentado Stalin Motta o el goleador Matías Mier, que mete miedo en todos los estadios y a todos los rivales que enfrenta. Alexis tiene un onceno ordenado y disciplinado. Un equipo que no da nada por perdido, y con armas para dar el golpe.



Lo cierto es que Alexis, de 60 años, vive un momento dulce. Esta es su segunda etapa en La Equidad. La primera fue exitosa, con un ascenso y dos finales de liga perdidas, una contra Nacional y otra contra Junior. Le quedó esa espinita del título, el que también se le escapó cuando fue DT del Deportivo Pasto y perdió la final contra Junior, en 2019. Pero para perder una final hay que llegar a ella, y García lo ha hecho con muchos méritos, con equipos que no despertaban grandes expectativas y sin embargo terminaron amenazando a los favoritos. Como ahora.



Alexis regresó este año a Bogotá para comandar otra vez a un club que conoce al dedillo; y, como era de esperarse, ya lo tiene peleando. “La suerte acompaña a los que trabajan bien y hacen una buena labor. Equidad ha hecho las cosas correctamente y está donde está sin que nadie le haya regalado nada, entre los cuatro mejores, cuando no era candidato”, opinó recientemente Alexis, que no puede evitar la incomodidad que le genera que poco se hable de su equipo y de su trabajo, o que lo que se diga es que pega mucho o que tiene muchas amarillas...



“Hay mucha gente a la que le ha dolido que Equidad haya sacado al Cali (en la serie de cuartos de final), que le haya ganado al Tolima en Ibagué, al Pasto de visitante, al América en Cali para clasificar, y todo parecería que por producto de la suerte, pero no”, afirma Alexis, vehemente.

El maestro, como se lo conoce desde su época de futbolista, preferiría que se le reconociera que esta Equidad es un equipo con un ataque duro, que ha hecho 32 goles en el campeonato –más que Junior, por ejemplo– y que tiene mucho orden, que ha tenido que suplir bajas por el covid-19 y por lesiones y suspensiones, y sin embargo ahí está, en la lucha por la final.



El técnico Alexis García quiere demostrar que esta Equidad tiene fórmulas para imponerse en el campeonato, que es un equipo que no se cree inferior a nadie. Y menos a Santa Fe, así sea el que más puntos ha sacado en el año y el favorito en esta serie.



La hora de la verdad será en la cancha, arrancando en Techo, donde Alexis volverá a cruzarse con Santa Fe, el equipo del recuerdo amargo, el de la pesadilla corta. Quizá no guarde rencores, pero motivado seguro que sí está.

Santa Fe, a mantener su solidez

Festejo cardenal. Foto: Dimayor

Santa Fe llega al partido de ida de la semifinal con el ánimo en alto y en estado futbolístico ideal para enfrentar a Equidad. El equipo alcanza esta instancia tras haber sido el mejor de la fase todos contra todos, eliminar al Deportivo Pasto y ser el mejor del año.



Todos esos ingredientes le dan favoritismo en esta llave semifinal. Sin embargo, en el club cardenal nadie se confía, y saben que el rival es de máximo cuidado.



“A estas alturas, todos los equipos son complicados. Equidad hizo méritos para estar en las finales, y por no salir de Bogotá, creo que estuvo bien que los enfrentáramos”, dijo el entrenador.



Santa Fe avanza a paso firme hacia su gran objetivo, pero todavía le falta el esfuerzo final.



El volante Jhon Vásquez, figura en el partido de la clasificación contra el Pasto, confía en mantener su buen nivel para aportarle al equipo en este juego



. “Depende de su goleador, Matías, pero pensamos en nuestro fútbol y en seguir en nuestra senda victoriosa. Vamos a meterle ritmo, que ha sido nuestro fuerte: la intensidad”, dijo el volante.



Santa Fe también apela a su orden colectivo, a la agresividad de Andrés Pérez y Giraldo, al talento de Fabián Sambueza y a los goles de Ramos.



