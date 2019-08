Flojo empate sin goles entre Equidad y Nacional

Escasas opciones y mucha imprecisión en el último cuarto de cancha. Así podría resumirse el duelo entre Equidad y Atlético Nacional, este sábado en El Campín, que terminó sin goles y que deja a los visitantes aún invictos en la Liga y a los locales con su segundo partido consecutivo sin anotar gol.

El duelo en Bogotá marcó el regreso a Equidad del portero Cristian Bonilla, quien jugó en los dos equipos antes de irse a jugar a Arabia Saudí y sufrir una rotura de ligamento cruzado.



El verde, que jugó de negro, puso las condiciones en el encuentro, pero jugaba a un ritmo frenético y sin buena definición en ninguno de los dos arcos. Sin embargo, Equidad buscaba aprovechar los grande espacios en defensa que dejaba su rival, pero no lo hizo con claridad.



Aunque la intención fue netamente ofensiva, en el frente de ataque no eran precisos para sobreponerse a una buena defensa que se paró con firmeza para alejar todo balón que merodeara el área.



Equidad buscó siempre explotar las bandas y aprovechar la velocidad por las bandas, pero tampoco tuvo una opción clara que inquietara a José Cuadrado, quien esta vez no la pasó mal.



Al final, con ​16.134 espectadores en El Campín, el 0-0 reinó en el marcador y Nacional llegó a 9 puntos, mientras que La Equidad, se queda con 4 puntos y nada que arranca en este semestre en el campeonato local.

Equidad 0, Nacional 0

Equidad: Cristian Bonilla (6); Joan Castro (5), Danilo Arboleda (5), Jeider Riquett (6), Amaury Torralvo (5); Pablo Lima (5), Stalin Motta (6); David Camacho (6), Armando Vargas (5), Cristian Palomeque (6); Ethan González (5). DT: Humberto Sierra.



Nacional: José Fernando Cuadrado (6); Brayan Córdoba (5), Brayan Rovira (5), Daniel Bocanegra (6) Cristian Blanco (5); Andrés Perea (5), Sebastián Gómez (5), Tino Costa (5); Juan Pablo Ramírez (6), Patricio Cucchi (5), Yerson Candelo (6). DT: Pompilio Páez.



Partido: malo.



Cambios en Equidad: Brayner de Alba por Vargas (22 ST); Gastón Poncet por Camacho (26 ST); Matías Mier por Palomeque (33 ST).



Cambios en Nacional: Helibelton Palacios (5) por Tino Costa (1 ST); Pablo Ceppelini (5) por Perea (13 ST); Vladimir Hernández por Cucchi (30 ST).



Goles: no hubo.



Amonestados: Jaider Riquett (24 ST) y Stalin Motta (39 ST), para Equidad.



Expulsados: no hubo.



Figura: Stalin Motta (6).



Estadio: El Campín. Asistencia: 16.134 espectadores. Taquilla: no fue suministrada. Árbitro: Eder Vergara (7).



