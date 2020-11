La Equidad da el golpe, elimina al Cali y es semifinalista de la Liga

La Equidad dio el golpe en la Liga. Derrotó de visitante al Deportivo Cali, 0-1, y con eso clasificó a la semifinal de la Liga, tras el empate 1-1 en el estadio de Techo.

Equidad salió a buscar los mejores réditos en zona de David González y muy temprano vio cómo su adversario se quedaba con un jugador menos, lo que favoreció su accionar. Cali, por su parte, volvió a fallar en la definición y desperdició una gran cantidad de opciones de gol.



Sobre los 8 minutos, Kevin Velasco fue a disputar un balón con Wálmer Pacheco, el jugador visitante quedó dolorido y Mario Herrera, tras revisar el VAR,expulsó al jugador.



Al minuto 10, un zurdazo de Matías Mier y el balón pegó en el vertical izquierdo. Equidad intentó sacar provecho de la superioridad numérica y subió sus líneas, metiendo al Cali en su terreno., luego fue Amaury Torralvo quien disparó por encima.



El primer remate ‘azucarero’ al arco de Novoa fue un tiro libre que atajó sin problema el guardameta capitalino.

A los 21 minutos hubo una falla en la planta eléctrica y el partido fue interrumpido y esos 17 minutos de descanso le dieron un respiro al cuadro local, que volvió con más ímpetu y tuvo dos remates con Agustín Palavecino (en el palo) y Ángelo Rodríguez.



Sobre 32 pidieron una mano de Agrón cuando lo apretaba Ángelo, pero no dieron penalti. Cali siguió intentando, casi siempre en el juego aéreo, pero ese factor fue caldo de cultivo para la defensa ‘aseguradora’.



El mismo Agrón pisó fuerte a Ángelo en mitad de cancha y ni Herrera ni los jueces del VAR tomaron una decisión, ni siquiera la revisaron.



En el inicio del segundo tiempo de nuevo Equidad mostró su intención de ir arriba. Una salida rápida de Carlos Rodríguez le permitió a Equidad irse arriba en el marcador, luego que Matías Mier rematara y el balón fue desviado por la pierna zurda de Eduard Caicedo para meterse sobre el vertical izquierdo de González, a los 18.



Cali también hizo lo posible por conseguir el gol a través de Jhon Vásquez y luego con un toque de pecho de Andrés Colorado que salvó Diego Novoa por encima del horizontal.



Sobre 30 Juan Mahecha le cometió una infracción a Juan Camilo y tras ver el VAR Herrera le mostró la roja.



A los 33, el arquero Novoa salió con los puños arriba y le cometió falta a Colorado, pero no la pitó Herrera.



Un disparo de Vásquez pegó en un defensor albo, el rebote lo tomó Palavecino, pero Novoa volvió a quedarse con el esférico. El mismo Vásquez cabeceó incómodo a los 40 y el balón se fue desviado.



Cali insistió hasta el minuto, en dos ocasiones con Palavecino, un remate que devolvió el travesaño y un cabezazo que atajó sin problema Novoa.



Torralvo se fue expulsado a los 47 minutos, pero ya el tiempo estaba cumplido. Equidad se medirá en semifinales al ganador de la llave Santa Fe vs Pasto.

Síntesis

Cali 0-1 La Equidad



Deportivo Cali: David González (6); Juan Camilo Angulo (6); Hernán Menosse (6), Eduard Caicedo (6), Kevin Velasco (SC); Andrés Colorado (6), Jhojan Valencia (6), Agustín Palavecino (6), Deiber Caicedo (5); Jhon Vásquez (6), Ángelo Rodríguez (5).



Cambios: Jesús Arrieta por Deiber Caicedo (19 ST) Hárold Gómez por Eduardo Caicedo (19 ST), Carlos Lizarazo (8) por Jhojan Valencia (35 ST).



Andrés Balanta (6) por Brayan Montaño (26 PT), (14 ST), Jesús Arrieta (5) por Ángelo Rodríguez (23 ST), Roger Andretty (5) por Andrés Arroyo (23 ST).



DT: Alfredo Arias.



La Equidad: Diego Novoa (7); Joan Castro (6), David Agrón (6), Andrés Murillo (7), Amaury Torralvo (6); Stalin Motta (6), Pablo Lima (6), Walmer Pacheco (6), Juan C. Colina (6), Matías Mier (8); Hansel Zapata (6).



Cambios: Juan Mahecha (SC) por Andrés Murillo (26 PT), Carlos Rodríguez (6) por Hansel Zapata (11 ST), Damir Zamora (6) por Stalin Mota (32 ST).



D.T.: Alexis García.



Gol: 0-1: Matías Mier (18 ST)



Amonestados: Amaury Torralvo (24 ST), Juan Mahecha (28 ST) por Equidad.



Expulsados: Kevin Velasco (8 ST) por Cali. Juan Mahecha (30 ST), Amaury Torralvo (45+2 ST) por La Equidad.



Partido: Intenso



Figura: Matías Mier (8).



Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)



Asistencia: Sin público



Árbitro: Mario Herrera (4)





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces