Que la queja por quemar tiempo no sea solo cuando pierden (opinión)

Fernando Uribe, el goleador de Millonarios, se fue con todo contra sus colegas de La Equidad, luego de la sorpresiva derrota de su equipo el sábado en la Liga: “Queremos que el fútbol colombiano siga creciendo y cuando representen al país estemos preparados de la mejor manera. Millonarios es el equipo con más tiempo efectivo de juego, con fallas, pero siempre con la intención de querer jugar y hoy (sábado) se premia a un equipo que hizo todo lo contrario. Son decisiones donde se está premiando el antifútbol”, disparó el artillero.



Lo de los equipos que juegan al filo del reglamento es algo tan viejo como el fútbol. Pareciera que entraran a la cancha con un reloj en la muñeca, tasando cada segundo, con el reglamento en la mano y llegando al límite. ¿Feo? Sí, absolutamente. ¿Eso va contra el espectáculo? También: muchos de los que estuvieron en la tribuna o los que vieron el juego por TV se fueron aburridos. ¿Está prohibido? Para nada, y lo malo es que los equipos se acuerden de criticar eso solamente cuando pierden.

¿Se castiga la pérdida de tiempo en el fútbol?

En el caso de Millonarios, más de una vez se ha complicado el camino con escuadras que juegan a eso, a encerrarse, a no dejar espacios, a aguantar el bloque mientras su rival mueve la pelota de un lado a otro porque no tienen cómo pasar al arco contrario. Son cosas que hacen parte del juego y contra las que también hay que jugar.



Hace poco pasó lo mismo con la Selección Colombia: un partido feo, cerrado, con un rival, Ecuador, que entró a la cancha a no jugar y a no dejar jugar, y que además tuvo una polémica jugada al final del partido que terminó en gol de Yerry Mina y que el VAR anuló por una mano previa. Seguramente, si el baile de Yerry no hubiera quedado en nada y Colombia sumaba los tres puntos, la quemadera de tiempo de ese partido hubiera sido solamente una anécdota.

Millonarios perdió con La Equidad y hubo quejas por la actitud del visitante.

Está bien que se pida que los equipos jueguen un mejor fútbol. Pero háganlo siempre, no solo cuando su club se vea afectado. En el caso de Colombia, solo de esa manera podremos crecer y evitar el ridículo en torneos internacionales, como en los últimos años. Aunque la última final de la Libertadores no es que haya sido el mejor ejemplo de eso...



Eso sí, en lo que sí hay que ser inflexibles es en exigir a los árbitros que le den fluidez al juego. Cuando no son complacientes (¿cuánto hace que no se aplica la regla de los seis segundos a los porteros?), pitan cualquier cosa como falta. Ellos tienen mucha culpa en esto.



