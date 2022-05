Los reflectores de los cuadrangulares semifinales de la Liga apuntan a los grandes, Millonarios, Nacional, Junior, Medellín, y también al Tolima, que poco a poco se abre campo en ese grupo de los históricos y en los años recientes encontró la senda ganadora.

Sin embargo, los otros tres equipos que están en esta fase llegaron con grandes méritos y, por qué no, tienen derecho a soñar.



Le puede interesar: ( )

¿Tienen con qué?



Alexis García, con La Equidad; Armando ‘Piripi’ Osma, con Atlético Bucaramanga, y Alberto Suárez, con Envigado, llegan con menos presión. No tienen nada que perder. Por el contrario, lo que llegue será ganancia.



Alexis está acostumbrado a arreglar sobre la marcha y poner a marchar a La Equidad, que de los últimos 16 partidos de Liga solamente perdió uno, contra Millonarios.



“Nosotros creemos que cualquier rival es una oportunidad. Nosotros no somos favoritos de nada, nosotros siempre hemos sido favoritos a quedar eliminados y ahora no nos vamos a poner en la condición de favoritos a ganar, pero sabemos lo que tenemos y tenemos aspiraciones muy grandes”, dijo García a el VBar, de Caracol Radio.



Bucaramanga tuvo la suerte que le había faltado en partidos anteriores. Además de golear al Pereira, se le dio la derrota de Alianza Petrolera. La llegada de Armando Osma a la dirección técnica le dio un nuevo aire.



“Uno tiene que convencer a los futbolistas de que las palabras que se usan se pueden hacer realidad. Los felicito porque ellos son los que se ganan los partidos en la lucha diaria y en los entrenamientos, estuvieron convencidos y salieron muy fuertes de este partido para lo que viene en los cuadrangulares”, declaró ‘Piripi’.

Facebook Twitter Linkedin

Dayro Moreno. Foto: Dimayor



Alberto Suárez, con Envigado, tiene un mérito adicional: clasificó con una fecha de anticipación y con una base de jugadores jóvenes: es el plantel con promedio de edad más bajo de la Liga, 22,2 años.



“Es un orgullo con un grupo tan joven estar en una final. Es indiscutible lo que hicimos. Estamos muy orgullosos, es un paso que había que dar a nivel organizacional, para que estos jóvenes crezcan y sobrevivan a una experiencia. Hoy están América, Cali, Santa Fe por fuera. Junior tiene un presupuesto diez veces más grande que el nuestro, y quedamos cerca. Nosotros, desde el esfuerzo de los muchachos y la capacidad, vamos a disfrutar la clasificación y vamos a competir”, señaló Suárez.



Su Envigado, como el Bucaramanga del ‘Piripi’ y La Equidad de Alexis, quiere hablar duro en las semifinales.



Le puede interesar: (Luis Díaz, 'con la mano estirada': el video de la celebración con Liverpool)





Deportes