Equidad, el líder de la Liga que va por otro récord

Equidad se acostumbró a estar este semestre en lo más alto de la tabla y a imponer récords. Este sábado podría marcar uno más: si le gana al Boyacá Chicó, en Tunja

(2 p. m., con señal de Win Sports), sería el primer equipo, desde que se juegan los torneos cortos, en ganar sus siete primeros encuentros.

La marca la comparte con otros tres equipos: Tolima (2004-II), Millonarios (2005-II) y Santa Fe (2017-II). Ninguno de ellos fue campeón. Por eso, en el equipo, aunque les llena de orgullo imponer marcas, no se desvían de los objetivos trazados al comienzo de la temporada. El primero era alejarse del descenso, y ya lo hicieron, no solo este año, sino el siguiente, si la Dimayor no cambia el sistema de promedios.



Los otros son meterse entre los ocho y pelear títulos. Ya, en sus primeros años en la A, Equidad ganó una Copa Colombia (2008) y llegó a tres finales de Liga (2007-II, 2010-I y 2011-I). Ahora, gracias a un sólido trabajo defensivo y a una gran eficacia, están de nuevo arriba.

Tenemos la sede propia y las comodidades, nos tenemos que preocupar por dar resultados y mantener el protagonismo FACEBOOK

TWITTER

“Desde que nosotros tuvimos la oportunidad de subir a primera, desde la parte directiva se nos transmitió eso. Tenemos la sede propia y las comodidades, nos tenemos que preocupar por dar resultados y mantener el protagonismo”, dijo Diego Novoa, el portero que hoy lleva 563 minutos sin recibir gol, récord absoluto en la historia del club. “Durante dos años tuvimos un bajón, pero con la ayuda de todos y cada uno de los integrantes de Equidad se logró revertir eso y ahora recuperamos ese protagonismo”, agregó.



Novoa, el portero con más partidos jugados en Equidad en primera división (157 en la Liga), se enorgullece de lo que les está pasando. “Es un momento muy positivo. Es resultado de un trabajo en equipo, de un trabajo serio y disciplinado, una credibilidad 100 por ciento en lo que estamos haciendo. Nos trazamos unos objetivos, y los vamos cumpliendo”, explicó.

Cada partido que tengamos la posibilidad de disputar te expone a los tres resultados, pero la consigna es salir a ganar. FACEBOOK

TWITTER

Ni las marcas de imbatibilidad ni las victorias consecutivas distraen a Equidad del objetivo. “Los récords los tomamos como un aliciente para nosotros. Este inicio es positivo, pero nuestro objetivo es ganarlo todo. Cada partido que tengamos la posibilidad de disputar te expone a los tres resultados, pero la consigna es salir a ganar. Los números para nosotros son importantes, nos llenan de confianza y seguridad”, declaró Novoa.



La continuidad que ha tenido Luis Fernando Suárez en el banco de Equidad, a pesar de no haber clasificado a las fases finales de la Liga, ha sido clave en el rendimiento del equipo. “Es inevitable no hablar del profesor Suárez, un técnico con muchísima experiencia en mundiales y selecciones. Esa experiencia nos la ha transmitido. Esa seguridad y esa metodología han sido primordiales para sacar estos resultados positivos. Lo más importante de lo que llevamos de proceso con él es la credibilidad en el trabajo y la seguridad con la que trabaja cada uno de nosotros”, dijo el portero titular de Equidad.

Tenemos a Carlos Peralta, nuestro goleador, que esta derechito con el gol y eso ha sido positivo para nosotros FACEBOOK

TWITTER

Pero esa solidez defensiva ha tenido un mejor complemento en el ataque este semestre. Cabe recordar que en la Liga 2018-I, Equidad no recibió goles en casa. “Lo único que cambió de Equidad del semestre pasado a este es la eficacia. Tenemos a Carlos Peralta, nuestro goleador, que esta derechito con el gol y eso ha sido positivo para nosotros. Somos eficaces con las opciones que tenemos, hemos podido ganar de local y como visitante y esa eficacia y esa seguridad nos ha ayudado a conseguir resultados”, señaló Novoa.



Equidad no solo rinde en la Liga: está en cuartos de final de la Copa Colombia, tras eliminar al Deportivo Cali. Y hoy puede terminar el día con otro récord.











José Orlando Ascencio

Para EL TIEMPO

En twitter: @josasc