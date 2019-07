Equidad reacciona: derrotó a Unión Magdalena en Techo

La Equidad consiguió sus primeros puntos de la Liga este sábado, luego de vencer 2-0 a Unión Magdalena, en la tercera fecha del campeonato. Ethan González fue el protagonista con dos goles en el estadio Metropolitano de Techo.

El juego aéreo fue la vía predilecta por el conjunto asegurador, que esta vez, con un centro de Walmer Pacheco, le dio la primera aproximación a Ethan González con la cabeza, pero bien respondió el arquero argentino Horacio Ramírez.



La Equidad no encontraba el camino, mientras que Unión Magdalena cerraba los espacios para mantener el cero en su visita a Bogotá.



Fue hasta el minuto 35 que Vargas cobró un tiro libre y González apareció en el área chica sin marca para impactar el esférico con su cabeza. Pasividad del visitante y júbilo en el local.



El final del primer tiempo llegó sin ninguna opción clara para Unión Magdalena, que sin Ricardo Márrquez en el frente de ataque era un equipo con poca movilidad.



En la parte complementaria los samarios buscaron el empate con más ahínco, pero los aseguradores mostraban una tranquilidad en su zona defensiva que no parecía moverse.



La Equidad sí aprovechó su oportunidad y a los 20 minutos del segundo tiempo encontró el segundo gol, una vez más fue Ethan González el autor de la anotación.



La llegada más clara de Unión Magdalena llegó por cuenta de Jhojan Valencia, quien remató de media distancia e hizo estirar a Diego Novoa, un espectador del partido a esas alturas.



Aunque los samarios encontraron más protagonismo en la recta final del juego, el resultado no cambió hasta el pitazo final que le dio el primer triunfo al equipo bogotano en la Liga II-2019.

Síntesis

La Equidad 2–0 Unión Magdalena



La Equidad: Diego Novoa (6); Walmer Pacheco (6), Danilo Arboleda (6), Jáider Riquett (6), Amaury Torralvo (5); David Camacho (6), Stalin Motta (6), Pablo Lima (6), Cristian Palomeque (6); Armando Vargas (6) y Ethan González (7).

Cambios: Juan Mahecha por Armando Vargas (22 ST); Carlos Peralta por Ethan González (29 ST) y Diego Gómez por Cristian Palomeque (31 ST).

DT: Humberto Sierra.



Unión Magdalena: Horacio Ramírez (6); Cristhian Subero (5), Dairin González (5), Henry Pernía (5), Brayan Correa (5); Jhojan Valencia (6), Edisson Restrepo (5); Jean Carlos Blanco (5), Juan Pereira (5), Yulián Gómez (5) y Luis Carlos Arias (5).

Cambios: Abel Aguilar (6) por Edisson Restrepo (1 ST), Hernán Luna (5) por Brayan Correa (1 ST) y Roberto Hinojoza por Luis Carlos Arias (17 ST).

DT: Pedro Sarmiento.



Partido: aburrido.



Goles: Ethan González (36 PT y 20 ST)



Expulsados: no hubo.



Amonestados: Camacho (7 ST) por La Equidad. Subero (34), Gómez (14 ST), Aguilar (39 ST).



Figura: Ethan González (7).

Estadio: Metropolitano de Techo.



Asistencia: 1000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Edilson Ariza (8).





REDACCIÓN FUTBOLRED