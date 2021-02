Alberto Gamero explicó las razones de la derrota de Millonarios

Alberto Gamero no quedó conforme con la primera derrota de Millonarios en la presente Liga. El equipo bogotano, además, perdió un invicto de 21 fechas. El entrenador hizo su balance del encuentro.



Pérdida del invicto. Teníamos 21 fechas invictas y no éramos los mejores, hoy perdemos y no somos los peores. El grupo mostró casta. Ahora nos queda seguir trabajando.



Opciones de penal. En estos partidos cerrados se definen con pelota quieta o error individual. No he visto las jugadas pero siento que en la del primer penal hay una imprudencia grande. En la otra la mano corta un centro. No sé qué vieron en las dos jugadas de penalti.



Planteamiento. Aparte de que el partido era muy cerrado, nuestra idea de juego la intentamos hacer. Intentamos hacer posesión. Tuvimos una o dos jugadas para finalizar mejor y no lo hicimos. Equidad nos quería poner a jugar a otra cosa y nosotros intentamos jugar a lo de nosotros que es tener el balón. Queda el sinsabor de no sumar en estos partidos tan cerrados.



Juego de bandas. Había duelos por los costados. Por la derecha tenemos jugadores más rápidos y por eso vamos a atacar más. Por la derecha tenemos velocidad y por la izquierda elaboración. Me parece que por los dos lados pudimos llegar este sábado.



DEPORTES