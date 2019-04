Envigado y Unión Magdalena, aferrados a un milagro para clasificar

El conjunto antioqueño, que vio casi que eliminadas sus aspiraciones de pasar a la segunda fase de la Liga I-2019, al igualar 2-2 contra Jaguares en la fecha anterior, confía en lograr una victoria, este domingo a las 4:00 de la tarde en el Parque Estadio, cuando reciba a Unión Magdalena.

A falta de cuatro fechas de que se termine la fase de todos contra todos los naranjas tienen 17 puntos y le faltan aún por disputar 12 unidades. De ganar todos sus compromisos llegaría a 29 puntos y estaría a ras del puntaje mínimo con el cual algunos equipos han clasificado anteriormente.



Sin embargo, Envigado no ha obtenido una victoria desde el 10 de marzo, hace siete fechas, cuando venció 1-3 a Rionegro Águilas.



“Muy contento en lo personal con la presentación que tuve en el partido contra Jaguares en donde logré marcar los dos goles para mi club. Nos quedamos con un punto muy importante. Estamos aferrados a las posibilidades, nuestro sueño es clasificar a la segunda fase del torneo y, al mismo tiempo, dejar atrás los puestos del descenso. Debemos vencer este domingo a Unión Magdalena, un equipo fuerte y con jugadores muy buenos”, expresó Yeison Guzmán, figura envigadeña de la fecha anterior.



Para el partido contra los samarios el conjunto que dirige el técnico Eduardo Lara contará con sus tres principales figuras ofensivas, Alexis Zapata, máximo goleador del equipo con cuatro tantos, Neyder Moreno, quien tiene el máximo de asistencias y hace goles, y Yeison Guzmán, autor de las dos anotaciones que hizo el naranja en Montería contra Jaguares.



Además, también podrá contar con Jairo Palomino, quien había sido suspendido dos semanas por simular una falta dentro del área en el partido contra Huila, pero tras una apelación que hizo Envigado fue retirada esta sanción, por no ser tan clara la supuesta simulación de Palomino.



Cabe anotar que el defensor Carlos Terán no hará parte de la concentración para este compromiso debido a que fue llamado al microciclo de la Selección Colombia Sub-20.



“Lo que más nos inculcan los profesores es volver a tener el control del balón y la eficacia con la que empezamos este semestre. La idea es volver a ese nivel y dejar atrás los errores en la defensa”, finalizó Neyder Moreno.

Unión enfrenta al Envigado sin margen de error

Luego de sufrir una nueva decepción en la Liga, al caer goleado por el América de Cali en su propia casa, Unión Magdalena sin margen de error visita este domingo a Envigado con la obligación de ganar.



A falta de cuatro fechas, al equipo de Santa Marta en el Polideportivo Sur solo le sirve sumar para garantizar su permanencia en la Categoría A del Fútbol colombiano.

'El Ciclón' parecía haber tomado fuerza, tras obtener dos victorias en línea, pero en su estadio el Sierra Nevada, lució de nuevo muy débil y fue fácil de neutralizar por su rival que se quedó con el resultado.



El bajo rendimiento del cuadro bananero coincide con el mal momento de su goleador Ricardo Márquez, quien aunque con sus goles fue un jugador clave en el ascenso, este año ha tenido un bajón futbolístico que le ha impedido aportar en el ataque.



Luis Carlos Arias ha entrado a suplir la aunsencia del 'Caballo' en la ofensiva, sin embargo, carece de apoyo, por lo que la producción de goles del Unión sigue siendo muy baja.



La hinchada exige la salida del técnico azulgrana Harold Rivera, quien parece firme en el cargo y seguro en que obtendrá los resultados que necesita al menos para alejarse del fantasma del descenso.



"Nuestras cuentas siguen claras, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a esforzarnos en los partidos que vienen para conseguir los puntos que estamos necesitando para salvar la temporada, ya el próximo semestre haremos la evaluación de rigor y se tomarán decisiones", señaló Rivera.



En estos momentos Unión Magdalena es décimo con 20 puntos, mientras que Envigado se ubica en la décimo séptima posición con 17 unidades.



"Ambos equipos llegan a este encuentro con la exigencia de un resultado positivo, así que hay que jugar un partido inteligente y agresivo para obtener una victoria", puntualizó el timonel bananero.

Alineaciones Porbables

Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Francisco Báez, Santiago Ruiz y Nicolás Giraldo; Iván Rojas, Jairo Palomino, Neyder Moreno y Alexis Zapata; Yeison Guzmán y Wilfrido de La Rosa.

D.T.: Eduardo Lara.



Unión Magdalena: César Giraldo, Cristhian Subero, Edisson Restrepo, Fernando Battiste, Yulián Gómez, Jojhan Valencia, Abel Aguilar, Juan Carlos Pereira o Fabián Cantillo, David Ferreira, Luis Carlos Arias y Ricardo Márquez





Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado