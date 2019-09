Ojo: Rionegro empató con Envigado y sale de la zona de descenso

Envigado y Rionegro protagonizaron un juego con seis goles y muchas emociones. Con el 3-3 final, ambos equipos quedaron con 12 puntos en la tabla de posiciones. No obstante, este punto premió más a Rionegro porque le sirvió para salir de la zona roja del descenso.

Cinco goles se presentaron en el primer tiempo. Los mil aficionados en la gradería fueron testigos de la alta efectividad naranja y la individualidad sorpresiva de las Águilas.



Desde muy temprano, al minuto cinco, los locales avisaron en el arco de Rionegro, con un cobro de tiro libre de Jairo Palomino que fue controlado en dos tiempos por el arquero Luis Delgado.



Los dirigidos por el técnico Eduardo Lara lucían más precisos en los toques, afinados en la defensa y sus hombres metían más presión.



Así entonces, en el minuto ocho, fueron los primeros en abrir el marcador. Lo consiguieron por intermedio del delantero Jhon Durán, el juvenil de 15 años que estaba debutando como titular, aunque ya había tenido minutos de juego en la cuarta fecha contra Alianza Petrolera, el pasado 4 de agosto.



El gol de Durán, quien lleva el nueve en la espada, recibió la pelota casi en el punto penal de su compañero Yeison Guzmán. El juvenil de 1.87 metros de altura le pegó con la pierna izquierda y logró el primer gol para su equipo. Lo celebró entre lágrimas.



Tres minutos después, el mismo Durán, tuvo la oportunidad de marcar el segundo gol, en una jugada similar, pero no llegó a la pelota y la terminó enviando por un costado.



El conjunto local tuvo luego otra oportunidad de gol, a través de un remate de Alexis Zapata que se fue por encima del travesaño.



Ante tanta presión, los dirigidos por el técnico Flabio Torres contestaron: empataron el juego con una jugada de pelota quieta que cobró el capitán Aldo Leao Ramírez.



El volante le pegó al balón con el guayo derecho, en el minuto 19, desde el costado izquierdo, el esférico pasó por encima de todos, pero antes de enfrentar al arquero pegó en el piso y lo sobrepasó por encima, así entonces terminó ingresando por el ángulo derecho del arco naranja.



La alegría para las Águilas apenas duró tres minutos, hasta que Yeison Guzmán, a 30 metros de distancia, a ras de piso, venció a Delgado con un balón que entró por la raíz del poste derecho.



Pasaron otros tres minutos y Envigado logró hasta lo que en ese momento era el 3-1. El tercer gol para los locales nació en una jugada en la que el volante inglés George Saunders soltó un derechazo que el arquero Delgado no pudo controlar, el rebote lo pescó Jairo Palomino que estaba al frente de la portería y sin problemas dejó la pelota contra la red.



Sin embargo, Envigado no pudo mantener la ventaja, pues once minutos después, en el 36, Juan Pablo Otálvaro, en una genialidad individual, terminó una jugada colectiva en la que participaron también Jader Obrian y Mauricio Restrepo. El 3-2 fue luego de que Otálvaro bajara el pase de Restrepo con el pecho, y sin dejarlo caer le pegó con el empeine de su pierna diestra para dirigir el balón al costado derecho, a un ángulo difícil para el arquero Hernández.



Antes de que se fueran al descanso, ambos equipos tuvieron otra oportunidad de gol. Una fue para Anthony Uribe, con un disparo a manos del arquero, y otra para Jairo Palomino, que lo intentó con un balonazo que mandó por encima del travesaño.



En la segunda mitad de este clásico no hubo tantas acciones en el área de cada bando. No obstante, a ocho minutos del inicio, el conjunto de Rionegro igualó el marcador con otra jugada de pelota quieta. Aldo Leao Ramírez volvió a cobrar, pero esta vez no le pegó directo al arco, sino que le dejó el balón servido al primer palo al delantero venezolano Anthony Uribe, que recibió el pase de cabeza y consiguió así el empate 3-3 al meter el balón por el ángulo derecho de Hernández.



El conjunto local estuvo cerca de volver a tener el marcador a su favor, pero la oportunidad que tuvo Iván Rojas pegó en el travesaño; luego fue Humberto Mendoza el que desperdició un tiro libre al mandar la pelota por encima de los tres palos. Mientras que en el minuto 28 fue Aldo Leao Ramírez el que quiso arriesgarse a través de un fuerte remate que le quemó las manos a Hernández.



A partir de ahí el fútbol ofensivo cayó desuso, ambos equipos trataron de defender el punto que ya tenían en su poder.



Cabe anotar que en el último minuto se presentó una jugada dudosa, pues el balón aparentemente había pegado en el hombro de Jefferson Mena, los naranjas pidieron pena máxima, pero el árbitro Luis Sánchez dijo que no había nada ilícito y dio por terminado el compromiso.



En la décima fecha se volverán a enfrentar envigadeños y rionegreros, pero esta vez será en el estadio Alberto Grisales. El partido se jugará el próximo sábado a las 5:00 de la tarde.

Envigado 3, Rionegro Águilas 3

Envigado: Ernesto Hernández (5); Carlos Terán (6), Humberto Mendoza (6), Francisco Báez (6) y Luis Tipton (6); Jairo Palomino (6) y George Saunders (6); Arley Rodríguez (5), Yeison Guzmán (6) y Alexis Zapata (6); Jhon Durán (6). DT: Eduardo Lara.



Rionegro: Luis Delgado (4); Jonathan Lopera (6), Jefferson Mena (5), Carlos Ramírez (5) y Álvaro Angulo (6); Mauricio Restrepo (6) y Francisco Rodríguez (6); Jader Obrian (6), Aldo Leao Ramírez (7) y Juan Pablo Otálvaro (6); Anthony Uribe (6). DT: Flabio Torres.



Partido: emotivo.



Cambios en Envigado: Iván Rojas (6) por Alexis Zapata (37 PT, lesionado), Wilmar Jordan por Jhon Durán (34 ST) y Santiago Jiménez por Carlos Terán (40 ST).



Cambios en Rionegro: Iván Rivas por Juan Pablo Otálvaro (22 ST) y Kevin Salazar por Aldo Leao Ramírez (40 ST).



Goles de Envigado: Jhon Durán (8 PT), Yeison Guzmán (22 PT) y Jairo Palomino (25 PT).



Goles de Rionegro: Aldo Leao Ramírez (19 PT), Juan Pablo Otálvaro (36 PT) y Anthony Uribe (8 ST).



Amonestados: Báez (Envigado); Mena, Lopera (Rionegro).



Expulsados: no hubo.



Figura: Aldo Leao Ramírez (7).



Detalle: Envigado ajustó cinco fechas sin perder en condición de local. Rionegro, por su parte, ha obtenido 11 puntos de los últimos 15 que ha disputado.



Estadio: Parque Estadio Sur.



Asistencia: 1.000 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Luis Sánchez (8).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

