Envigado continúa sumando y Pasto nada que gana en la Liga II-2019

Envigado y Deportivo Pasto igualaron a un gol en el Parque Estadio Sur, un resultado que les permite a los naranjas alejarse un poco de la zona de descenso a la B.

La primera parte del compromiso entre paisas y pastusos estuvo marcada por faltas consecutivas de uno y otro equipo y por el dominio de la pelota del conjunto local.



Envigado creó la primera oportunidad de gol a los cuatro minutos del pitazo inicial, pero el delantero Wilmar Jordán fue derrotado por la velocidad del arquero Carlos Bejarano que rechazó la pelota antes.



La respuesta del visitante fue a través de una jugada colectiva en la que participaron por lo menos cuatro jugadores del conjunto nariñense, el último que tocó la pelota fue Carlos Hidalgo. El remate a media altura se desvió en la defensa envigadeña y exigió al arquero Santiago Londoño para que enviara el balón al tiro de esquina.



Las dos últimas emociones de la primera parte fueron para los de color naranja. A los 20 minutos estuvo muy cerca de lograr la anotación el defensor Francisco Báez, de cabeza, luego de un cobro de tiro libre, pero no pudo vencer al guante salvador de Bejarano. La otra llegada, antes del descanso, fue creada por Yeison Guzmán, en un contragolpe, que desperdició al enviar su remate por encima de los tres palos de Pasto.



En la parte complementaria, a pesar de que también estuvo cortado por las constantes faltas, llegaron los goles, uno para cada bando.



Antes de las anotaciones, en el minuto tres, se presentó una jugada dudosa en la que los jugadores envigadeños reclamaron que hubo una mano dentro del área de Pasto, pero el árbitro Fernando Acuña hizo caso omiso y dijo que no había visto la infracción.



Tras olvidar ese suceso Envigado se fue al ataque, en una de esas le quedó un tiro libre desde el costado izquierdo. El encargado del cobro fue Luis Tipton. De un zapatazo con la zurda dejó el balón casi en el borde del área chica en donde estaba su compañero Francisco Báez, quien esta vez no falló y dejó el balón en el ángulo izquierdo de Carlos Bejarano que se quedó inmóvil.



El gol del empate de Pasto fue a los dos minutos, también de tiro libre. El autor de la anotación fue Henry Rojas, de pierna izquierda, a 28 metros de la portería. El balón tenía tanto efecto que el arquero Santiago Londoño, que estaba fresquito por las pocas veces que había actuado en el partido, no pudo evitar que el balón entrara por su costado izquierdo.



La última acción de este duelo fue un remate de media distancia que se fue por encima del travesaño de Yeison Guzmán. El resto del juego fue de trámite a pesar de que ambos equipos buscaron ganar poco hicieron para descontar.



En la tercera fecha de la Liga II-2019 Envigado jugará de nuevo en su estadio frente a Cúcuta, el sábado 27 de julio a las 3:15 de la tarde; mientras que Deportivo Pasto, otra vez en condición de visitante, el mismo día, pero a las 7:45 de la noche, se enfrentará a Once Caldas.

Envigado F.C. 1 / Deportivo Pasto 1

Envigado: Santiago Londoño (6); Nicolás Giraldo (6), Francisco Báez (7), Humberto Mendoza (6) y Luis Tipton (7); Jairo Palomino (6) y George Saunders (7); Arley Rodríguez (5), Alexis Zapata (5) y Yeison Guzmán (6); Wilmar Jordán (5).



DT: Eduardo Lara.



Deportivo Pasto: Carlos Bejarano (7); Fabián Viáfara (6), Geisson Perea (5), Éder Castañeda (5) y Henry Rojas (7); Nicolás Roa (5), Julián Guevara (5) y Camilo Ayala (5); Víctor Giraldo (5) y Andrey Estupiñán (5); Carlos Hidalgo (6).



DT: Alexis García.



Partido: regular.



Cambios en Envigado: Michael Gómez por Yeison Guzmán (26 ST) y Bruno Moreira por Wilmar Jordán (35 ST).



Cambios en Deportivo Pasto: Ray Vanegas por Víctor Giraldo (31 ST) y Daniel Hernández por Andrey Estupiñán (37 ST).



Goles de Envigado: Francisco Báez (15 ST).



Goles de Deportivo Pasto: Henry Rojas (17 ST).



Amonestados: Carlos Valencia (asistente técnico), Palomino, Tipton, Giraldo, Zapata, Mendoza (Envigado); Guevara, Perea, Estupiñán, Roa (Deportivo Pasto).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Envigado, con los cuatro puntos que ha obtenido en el inicio de la Liga II, se está alejando de la zona del descenso, momentáneamente está en la casilla 15 con 118 puntos.



Figura: Henry Rojas (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 1.300 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Fernando Acuña (4).







Esteban Torres Arbeláez



Para El Tiempo



Envigado