Once Caldas remontó frente a Envigado y se metió al grupo de los ocho

Once Caldas se metió en la zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga 2019-II, y con su triunfo 1-3 frente a Envigado, complicó aún más la situación de su rival con respecto a la posibilidad de no descender.

Los antioqueños lograron la primera anotación del partido a los dos minutos de juego, cuando en un tiro libre que cobró Luis Tipton, y rozó el caldense Mender García, en su trayectoria, le permitió a Jairo Palomino recibir habilitado y pegarle tranquilo al balón para decretar el 1-0.



La ventaja a favor de los locales apenas les duró 13 minutos, gracias a la presión y posesión del balón que tuvo Once Caldas.

Al cuarto de hora el volante Juan David Rodríguez capitalizó un pase de cabeza que le había dejado su compañero Marcelino Carreazo. El anotador logró el empate 1-1 con un potente remate, dentro del área, que no pudo evitar la zaga ni el arquero envigadeño.





El resto del primer tiempo fue de trámite, aunque se presentó un accidente entre Felipe Correa y Santiago Jiménez que por momentos hizo asustar al cuerpo técnico de Envigado por el movimiento corporal de Jiménez que quedó convulsionando, por suerte el jugador se recuperó y pudo continuar jugando.



La otra oportunidad de gol de Once Caldas, antes del entretiempo, fue una pelota que le quedó a Juan David Rodríguez que impactó con la pierna derecha, pero esta vez el arquero Londoño estuvo atento y contuvo el balón.



Para la parte complementaria el equipo que arrancó mejor fue el conjunto anaranjado. A los cinco minutos el arquero Sergio Román salvó a su equipo ante un cabezazo de John Durán.



La respuesta de los manizalitas fue de David Gómez, con un remate de media distancia que pegó en el travesaño (7 ST).



El 1-2 a favor de los caldenses se presentó en el minuto ocho, tras una jugada colectiva en la que hubo al menos seis pases previos. El finalizador fue Mender García, ligeramente adelantado, quien solo le tuvo que pegar al balón a un costado para vencer al arquero envigadeño.



Para los jueces del compromiso no hubo posición viciada y declararon el gol como válido.



El técnico del naranja, el español José Arastey llamó a los suplentes, le dijo a Santiago Noreña que jugara por Luis Tipton y a Wilmar Jordan que reemplazara a Arley Rodríguez.



El conjunto local pareció tener un nuevo aire, pero al 25 del segundo tiempo, Once Caldas casi le convierte el tercer gol, de no ser por el arquero Londoño que evitó un remate a ‘quemarropa’ de Johan Carbonero, que remató a escasos dos metros del arco,



No obstante, al minuto 33, Envigado recibió el 1-3 final, a través de una pena máxima que decretó el árbitro Ricardo García tras una mano dentro del área del defensor Carlos Terán.



El encargado del cobro fue Javier Reina. Después del impulso le pegó con la zurda hacia el costado derecho del arquero Londoño, que se había jugado hacia el lado contrario.



Con este resultado el equipo manizalita subió tres puestos en la tabla de posiciones, pasó del décimo puesto al séptimo, cuando todavía faltan el resto de los partidos de la fecha 14.



En la fecha 15 Envigado visitará a Atlético Huila, el próximo sábado a las 6:00 de la tarde; a esta misma hora Once Caldas estará enfrentando en el Palogrande a Jaguares.

Envigado 1, Once Caldas 3

Envigado: Santiago Londoño (5); Santiago Jiménez (5), Carlos Terán (4), Santiago Ruiz (4) y Luis Tipton (5); Jairo Palomino (5) e Iván Rojas (5); Arley Rodríguez (4), Yeison Guzmán (4) y Bruno Moreira (4); Jhon Durán (4).



D.T.: José Arastey (e).



Once Caldas: Sergio Román (6); David Gómez (6), Diego Peralta (6), Andrés Felipe Correa (6) y Elvis Mosquera (6); Juan David Rodríguez (6) y Sebastián Guzmán (6); Johan Carbonero (6), Javier Reina (6) y Marcelino Carreazo (6); Mender García (6).



D.T.: Hubert Bodhert.



Partido: bueno.



Cambios en Envigado: Santiago Noreña (4) por Luis Tipton (9 ST), Wilmar Jordan (4) por Arley Rodríguez (13 ST) y Jonathan Estrada por John Durán (26 ST).



Cambios en Once Caldas: Carlos Lizarazo por Johan Carbonero (28 ST), Adrián Estacio por Javier Reina (35 ST) y Daniel Lemos por Mender García (44 ST).



Gol de Envigado: Jairo Palomino (3 PT).



Goles de Once Caldas: Juan David Rodríguez (15 PT), Mender García (8 ST) y Javier Reina (33 ST, penalti).



Amonestados: Rodríguez (Envigado); Guzmán, Carreazo, García, Estacio, Peralta, Román (Once Caldas).



Expulsados: no hubo.



Figura: Javier Reina (6).



Detalle: Once Caldas ha conseguido más puntos como visitante que como local.



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 1.000 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Ricardo García (4).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

