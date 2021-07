Nacional se enredó con Envigado y no pasó del empate

Atlético Nacional tenía dominado a Envigado en el juego y en el marcador, pero en ocho minutos, los naranjas igualaron el marcador y frustraron el debut del DT Alejandro Restrepo, que no pudo estrenarse con victoria. El juego en el Parque Estadio Sur terminó 2-2.

Rápidamente el conjunto verdolaga fue sometiendo a su rival con dinámica, toques cortos y desbordes por banda al arco contrario. A los 12 minutos de juego, Nacional había generado dos ocasiones claras, que una terminó en gol de Jefferson Duque pero el árbitro Bismarks Santiago anuló por fuera de lugar del delantero antioqueño.



Los verdes quienes hoy estrenaron una camiseta alternativa seguían atacando a una defensa de Envigado muy ingenua. Al minuto 20, una jugada sobre el sector izquierdo derivó en un pase filtrado para Jarlan Barrera, quien remató cerca del área y tras un desvío en Jonathan Lopera, los verdolagas festejaron el primer gol del partido.



El ímpetu seguía en los visitantes, que al minuto 24, Jefferson Duque aumentó el marcador en favor de Nacional con un remate de pierna derecha sobre el punto penal. El '9' verde aprovechó un desborde de Danovis Banguero sobre el sector izquierdo.



Tras el 0-2, el partido bajó de intensidad, aunque el que tenía el control del juego era Nacional, mostrando un buen nivel en todas sus filas. Al minuto 38, Duque tuvo el tercero, tras un pase filtrado de Jarlan y al 42, un mano a mano de Andrés Andrade, lo contuvo bien el arquero Felipe Parra, quien pese a los goles, ha sido muy destacado en el conjunto local.



En la etapa complementaria, Envigado efectuó dos cambios; ingresaron Iván Rojas y Yaser Asprilla, salieron Michell Ramos y Yeferson Rodallega. Nacional controlaba el partido, mientras buscaba aumentar la ventaja en el marcador, Envigado intentaba salir de su campo, pero se complicaba cuando lo intentaba por banda.



Al minuto 13, llegó el descuento para Envigado a través de Steven Rodríguez quien regresaba a la primera división tras una temporada en el ascenso. El ex DIM aprovecho un pase de Yaser Asprilla sobre el sector izquierdo y con comodidad definió a la salida del arquero Kevin Mier.



Al minuto 16, Jarlan Barrera pidió el cambio, el jugador sufrió un golpe fuerte al minuto 12 y no aguantó más en el campo de juego. El samario había sufrido una molestia física que lo había sacado durante cuatro días de la pretemporada y todo indica que se resintió de esa lesión. En lugar de Jarlan, ingresó Tomás Ángel.



Al minuto 20 llegó el empate de Envigado por intermedio de Yaser Asprilla, quien aprovechó un pase en profundidad de José Hernández Chávez desde el sector izquierdo para que el atacante naranja recibiera en el flanco derecho, definiendo cruzado a la salida del arquero Mier.



Al minuto 26, Envigado efectuó un nuevo cambio, saliendo Steven Rodríguez e ingresando el inglés George Saunders, buscando más contención en el medio para salir en velocidad.



Faltando 10 minutos, ingresó el uruguayo Jonatan Álvez en lugar de Alex Castro. Nacional intentaba atacar, pero Envigado se tiró atrás protegiendo el resultado que estaba sacando. Al minuto 37, fue expulsado Juan Manuel Zapata en el Envigado, tras recibir doble amonestación en el partido.



Envigado era el que contaba el partido en los últimos minutos y efectuó una nueva variante, sacando a José Hernández Chávez e ingresando Santiago Ruiz. Al minuto 45, un contraataque peligroso del local por poco terminaba en el tercer gol, de no ser por Bryan Rovira quien hizo un muy buen cierre.



Al final, un empate merecido por lo que mostraron ambos equipos, en el primero con un Nacional demoledor, pero que le faltó concretar más goles y un Envigado en el segundo que logró compensar su juego con cambios oportunos.



En la próxima fecha, Envigado visita en Barranquilla a Junior, mientras que Atlético Nacional recibe en el Atanasio al Deportes Tolima.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8