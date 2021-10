Millonarios no quiere dar tregua en la Liga: visita a Envigado

Millonarios ya hizo la primera tarea, ya se aseguró en los cuadrangulares semifinales de la Liga, gracias a su victoria imponente contra Junior, 4-1, en la fecha anterior. Pero el equipo azul quiere más, tiene otros desafíos, como su pelea en la tabla de la reclasificación, y corregir errores para lo que vendrá en la Liga.



Este martes afronta la fecha 16 de visita a Envigado (4 p. m.), con la idea de seguir sumando en la tabla, afianzarse y menazar el liderato a Nacional.

Millos quiere copa internacional

Millonarios vs. Junior en El Campín. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Millonarios quiere afianzar su juego, corregir fallas que ha presentado en las recientes victorias contra Santa fe y Junior, para hacerse más sólido.



Además, quiere sumar más puntos en la tabla de la reclasificación, en la que es líder, y de mantenerse así, asegurará torneo internacional. Un gran objetivo que tiene Alberto Gamero.



“Queremos sacar el mayor puntaje posible. Faltan 5 fechas y queremos entrar bien, miraremos las amarillas sin desviarnos de salir a ganar”, dijo Gamero.

Convocados de Gamero

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Gamero podría hacer variantes de acuerdo al estado de sus jugadores. Sin embargo, anuncia que no quiere dar la más mínima ventaja.



Por ahora, en su lista de convocados se destaca la ausencia del atacante Fernando Uribe, al parecer por una molestia muscular. El goleador ya se destapó contra junior con dos goles cortando la mala racha que traía.



Además, vuelven a la convocatoria los jugadores Juan Moreno, Edgar Guerra y Jader Valencia.



Hora: 4 p. m.

TV: Win +



En la fecha 16, además, este martes juegan Alianza vs. DIM (6 p. m.) y Pereira vs. Bucaramanga (8:05 p. m.). Ambos por Win Sports y Win +.

¡Vamos todos unidos! ⚽️Ⓜ️🙌



Ellos son los 19 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para enfrentar mañana a Envigado en el Polodeportivo Sur.



¡Vamos Millonarios! 🔵⚪️ pic.twitter.com/tNxskiw83e — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 25, 2021



