Una tormenta eléctrica obligó a aplazar el partido entre Envigado y Millonarios, que se iba a jugar este domingo a las 4 de la tarde. Cuando los equipos estaban en los himnos, los jugadores tuvieron que salir corriendo rápidamente a los camerinos para evitar problemas.

Los árbitros, encabezados por el central Ferney Trujillo, de Casanare, esperaron cerca de 45 minutos para tomar una decisión sobre la realización del partido.



Además de que la cancha quedó completamente anegada, el Polideportivo Sur de Envigado no tiene una iluminación adecuada. Se planteó, inicialmente, la idea de jugar el primer tiempo este domingo y completar el encuentro el lunes.

🟠⚽🔵 ¿Se juega o no Envigado vs. Millonarios? Esto se conoce al respecto 🧐#LALIGAxWIN pic.twitter.com/HZnSHdQ0bR — Win Sports TV (@WinSportsTV) September 24, 2023



"El terreno no permite que se realice el partido, eso no sirve ni para los jugadores ni para la seriedad del torneo", dijo el gerente deportivo de Millonarios, Óscar Fernando Cortés, a Win Sports +.



Al final, la decisión, consultada con la Dimayor, fue aplazar el partido. Se jugará este lunes, a partir de las 10 de la mañana, lo que obliga a Millonarios a permanecer en Medellín.



"No es lógico jugar un tiempo ahora y un tiempo mañana (lunes), El partido se jugará mañana (lunes) a las 10 a. m.", confirmó el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, a Win Sports.

Millonarios tiene juego de Copa Colombia el jueves

Cabe recordar que Millos tiene programación de Copa Colombia esta semana. El jueves tendrá que recibir a Alianza Petrolera en El Campín, en el partido de ida de los cuartos de final del certamen alterno, en el que los dirigidos por Alberto Gamero defienden el título.



Millonarios comenzó la jornada en el quinto lugar de la tabla de posiciones, con 19 puntos, mientras Envigado está en la última casilla, con apenas 8 unidades.



