Junior complicó sus opciones de clasificar y le dio vida a Envigado, que, con su triunfo por 2-0, en el Parque Estadio Sur, llegó a 25 puntos, igualó a su rival y se acercó al octavo lugar de la Liga, a dos fechas del final de la fase todos contra todos.

El equipo que dirige Julio Comesaña tiene que esperar lo que pase en los dos partidos que faltaban de la fecha 18 (Cali vs. Once Caldas y Alianza Petrolera vs. América) para saber en qué condiciones queda para pelear la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Julio Comesaña Foto: Carlos Capella



El ‘número mágico’ se mantenía en 31 puntos, aunque Deportivo Pasto, el primero en llegar a esa cantidad, aún no estaba aritméticamente clasificado. Además, cabe recordar que esta semana se juegan dos partidos pendientes: el miércoles, Millonarios recibe al Deportivo Pereira y el Medellín se enfrentará contra el Atlético Bucaramanga.

Envigado sigue metida de lleno en la pelea



Envigado sorprendió en el comienzo del partido. A los siete minutos, Henry Mosquera envió un centro perfecto para Santiago Jiménez, quien tomó el espacio dejado por Velasco, para cubrir la mitad del área, anotando el primer gol.



Los locales, que jugaron de rosado, aumentaron la cuenta en el minuto 34, con un golazo de media distancia. Diego Moreno sacó un potente remate, más allá de los 30 metros y derrotó a Viera, con potencia y ubicación.

Envigado vs. Junior Foto: Dimayor - Vizzor Image



En el minuto 83, Junior encontró la oportunidad del descuento, luego de una mano de Zapata en el área, con el llamado del VAR. Penalti para los visitantes, en el cobro, Bacca la estrelló en el palo. El rebote quedó para Sambueza, marcando el descuento en el marcador. Sin embargo, por invasión en el área, el gol fue anulado.



Ya en la reposición, Carlos Bacca aprovechó un tiro libre de costado, para anotar el descuento, que ponía a soñar a los aficionados presentes en Envigado. La acción fue discutida, pues el VAR llamó al central, ante posible mano del delantero. La determinación, luego de la revisión, fue anular el tanto.



