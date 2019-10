Envigado dio un paso clave para salvarse del descenso

Envigado no quiere el descenso, sumó tres puntos vitales frente a Jaguares en el Parque Estadio. Jairo Palomino (45+2 PT) y el brasileño Bruno Moreira (15 ST) fueron los autores de los goles con los que el naranja venció 2-0 a Jaguares de Córdoba.

El equipo monteriano, que tuvo limitantes en el juego ofensivo, se dejó sorprender del conjunto local en dos jugadas de pelota quieta, una en cada periodo del compromiso.



En la primera parte, Envigado y Jaguares tardaron casi 30 minutos para arriesgarse a penetrar el terreno enemigo.



El local fue el primero que lo intentó, a través de una jugada de pelota quieta que finalizó Jairo Palomino con su cabeza; el balón picó en el piso y pasó muy cerca del poste derecho del arco cordobés.



Envigado continuó con el ataque, lo hizo en tres veces consecutivas, el arquero José Escobar fue el culpable de que no prosperara ninguna. En el 33 le atajó un fuerte remate a Yamilson Rivera, luego le contuvo un disparo de media distancia a Jairo Palomino (38 PT) e inmediatamente enmendó un error que había cometido en un tiro de esquina.



La respuesta de los de Montería se vino a dar a los 44 minutos, a través de un tiro libre que cobró Harrison Mojica y alcanzó a peinar Delio Ojeda. El arquero Santiago Londoño estuvo bien ubicado y controló el esférico.





Después del descanso arrancó la parte complementaria, se jugó bajo una noche que se fue haciendo cada vez más fría. La brisa tampoco dejó de acariciar el campo de juego, así como los cánticos de los aficionados locales que no pararon de alentar y gritar: “¡Envigado, Envigado!”.



Los que también continuaron con el ritmo de ataque fueron los jugadores envigadeños. Tanto así que a los 15 consiguieron el 2-0 y definitivo de la noche. Bruno Moreira ‘pescó’ un rebote que dejó la zaga monteriana luego de un cobro de tiro libre de Yeison Guzmán, desde el costado derecho. Moreira le pegó con la pierna izquierda y el balón en su trayectoria no pudo ser detenido por el arquero ni por dos defensores que se le atravesaron.



La alegría en los jugadores locales pudo ser mayor, pero el arquero José Escobar, en el minuto 28, evitó un balón complicado que le había dirigido, como un torpedo, Michael Gómez al ángulo izquierdo.



Los últimos 15 minutos fueron más de fuerza que de posibilidades de gol. Al final, Envigado celebró tres puntos vitales, mientras que Jaguares y su nuevo cuerpo técnico quedaron cabizbajos por el bajo rendimiento que mostraron en el Parque Estadio.



Con este resultado, en la tabla del descenso, el equipo anaranjado llegó a 134 puntos, mientras que Jaguares quedó con los mismos 133 con los que llegó a este partido.



En la fecha 17 de la Liga II, Envigado visitará a Unión Magdalena, el próximo domingo a las 4:00 de la tarde; mientras que Jaguares de Córdoba, en condición de local, el mismo día a las 6:00 p.m., recibirá a Independiente Medellín.

Envigado 2, Jaguares 0

Envigado: Santiago Londoño (7); Santiago Jiménez (7), Francisco Báez (7), Santiago Noreña (7) y Santiago Ruiz (7); Jairo Palomino (7) y George Saunders (7); Yamilson Rivera (7), Yeison Guzmán (7) y Bruno Moreira (7); Michael Gómez (7).



DT: José Arastey.



Jaguares: José Escobar (5); Fabián Mosquera (4), Delio Ojeda (4), Kevin Riascos (4) y Fabio Castillo (4); Ronaldo Lucena (5) y Yulián Anchico (5); Darwin López (4), Harrison Mojica (5) y Pablo Rojas (4); Stiven Rentería (4).



DT: Juan Cruz Real.



Partido: regular.



Cambios en Envigado: Arley Rodríguez (5) por Yamilson Rivera (12 ST), Cristian Arrieta por Michael Gómez (40 ST) y Jonathan Estrada por Yeison Guzmán (44 ST).



Cambios en Jaguares: Juan Silgado (4) por Delio Ojeda (7 ST, lesionado), Jefferson Cuero (5) por Stiven Rentería (13 ST) y Vicente Prado por Ronaldo Lucena (20 ST).



Goles de Envigado: Jairo Palomino (45+2 PT) y Bruno Moreira (15 ST).



Amonestados: Palomino, Báez (Envigado); Riascos, Anchico (Jaguares).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Jaguares no le ha ganado ningún partido a Envigado en la máxima categoría del fútbol colombiano.



Figura: Jairo Palomino (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 600 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Andrés Rojas (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

