Envigado dejó a punto de caer al primer técnico del semestre

Una efectividad, casi al cien por ciento, que hasta ahora no se había visto en Envigado, le permitió al club anaranjado golear al Atlético Bucaramanga este domingo, en el Parque Estadio Sur. El 4-0 deja en la cuerda floja al técnico visitante, José Manuel 'Willy' Rodríguez.

Sólo en el primer tiempo le convirtió tres goles, mientras que en el segundo se presentó el gol de la figura del partido, Yeison Guzmán, cuando apenas iban cinco minutos después del descanso.



Guzmán participó en el segundo gol, al ponerle la pelota a Yadir Meneses, en una jugada de tiro libre desde el sector derecho, y en el tercero, en un saque de esquina, al entregarle el balón a Jairo Palomino para que lo hiciera de cabeza.



El primero de Envigado fue desde los doce pasos, tras una falta que le cometió el arquero Christian Vargas al delantero Jorge Aguirre, tras un error en la salida de la defensa de Bucaramanga.



El encargado del cobro de pena máxima fue el volante Neyder Moreno, quien en este partido estaba debutando tras dejar momentáneamente a Atlético Nacional. Moreno lo hizo tal y como hace tres años, cuando debutó también con gol con la camiseta naranja, esa vez contra Rionegro Águilas.



Pero no es que Bucaramanga estuviera jugando mal en el primer tiempo, el equipo santandereano arrancó con igual peso que el conjunto local, lo que marcó la diferencia fue que de cuatro llegadas de Envigado tres terminaron en gol, mientras que los visitantes se fueron en cero luego de crear tres opciones de peligro.



Por el conjunto visitante lo intentaron Diego Herazo, con remate de pierna izquierda, que fue rechazado por el arquero Santiago Londoño (11 PT), también insistió Homer Martínez, con un disparo desviado, y Roger Torres, de pelota quieta, a ras de piso, que exigió al arquero Londoño.



En la parte complementaria Bucaramanga, apenas al inicio, por poco consigue el descuento, en una jugada en la que Roger Torres desbordó por la zona izquierda, le puso el balón a Diego Herazo, pero por centímetros el delantero no llegó.



Bucaramanga no se quería ir en blanco, por eso subió sus líneas para sofocar a Envigado, no obstante, a los cinco minutos del segundo tiempo el conjunto local recuperó la pelota y contragolpeó.



Fue el premio para quien, como se señaló al principio, fue el jugador de la cancha, Yeison Guzmán recibió un pase profundo, entre los dos centrales se abrió campo y antes de encarar al arquero Vargas le levantó la pelota por encima para convertir el 4-0 definitivo.



Los últimos 40 minutos de este duelo sirvieron para que los espectadores disfrutaran de un equipo local que se divirtió con toque - toque en la cancha, que se dio el lujo de hacer acrobacias e intentar el lucimiento individual, mientras que Bucaramanga, que tuvo cambios desde el minuto 36 del primer tiempo, no mostró mejoría y apenas si pudo tener el balón y una que otra oportunidad carente de puntería.



Con este resultado Envigado llegó a siete puntos, mientras que Bucaramanga se quedó con las mismas dos unidades y en la cola de la tabla de posiciones.



En la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2020, Envigado visitará a Deportivo Pasto, el próximo viernes a las 6:05 de la tarde, mientras que Atlético Bucaramanga recibirá el domingo a Rionegro Águilas, a las 5:20 p.m.

Envigado 4, Bucaramanga 0

Envigado: Santiago Londoño (7); Carlos Terán (7), Francisco Báez (7), Santiago Noreña (7) y Santiago Ruiz (7); Iván Rojas (7) y Jairo Palomino (7); Neyder Moreno (7), Yeison Guzmán (8) y Yadir Meneses (7); Jorge Aguirre (7). DT: José Arastey.



Bucaramanga: Christian Vargas (4); Jair Palacios (4), Steve Makuka (4), Gustavo Chará (4) y Germán Gutiérrez (4); Cristhian Subero (4), Homer Martínez (4) y Nicolás Roa (4); John Pérez (4), Diego Herazo (4) y Roger Torres (4). DT: José Rodríguez.



Partido: emotivo.



Cambios en Envigado: John Durán por Yeison Guzmán (20 ST), Jean Luca Rivera por Yadir Meneses (31 ST) y Sebastián Betancur por Jorge Aguirre (37 ST).



Cambios en Bucaramanga: Rubén Rojas (4) por Cristhian Subero (36 PT), Henry Rojas (4) por Homer Martínez (1 ST) y John Caballero (4) por Diego Herazo (10 ST).



Goles de Envigado: Neyder Moreno (13 PT, penalti), Yadir Meneses (42 PT), Jairo Palomino (45 PT) y Yeison Guzmán (5 ST).



Amonestados: Makuka, Herazo, Palacios (Bucaramanga).



Expulsados: no hubo.



Figura: Yeison Guzmán (8).



Estadio: Parque Estadio. Asistencia: 1.170 espectadores. Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Nicolás Gallo (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para EL TIEMPO

Envigado