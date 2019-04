Envigado espera derrotar a Bucaramanga y volver al grupo de los ocho

Los dirigidos por el técnico Eduardo Lara están en el puesto 12 de la tabla, con 15 puntos, a tres unidades de Deportivo Pasto, quien ocupa actualmente el octavo lugar.

Debido a esto, jugadores y plantel técnico esperan lograr una victoria que los vuelva a ubicar en el selecto grupo de los ocho.

No obstante, en las últimas tres fechas en las que han actuado en condición de local, los naranjas han dejado escapar seis puntos valiosos, apenas sumaron tres, producto de los empates 0-0 con Boyacá Patriotas y Santa Fe, y 1-1 contra Rionegro.



“Somos conscientes que dejamos escapar puntos muy valiosos de nuestra cancha, este miércoles tenemos una nueva oportunidad para recuperarlos”, manifestó el lateral derecho Cristian Arrieta.



De sumar tres puntos podría recuperar la octava casilla, en donde los envigadeños ya estuvieron en las fechas nueve y 10 de la Liga I.



“Volver al grupo de los ocho nos llevaría a lograr dos objetivos claros, continuar en la lucha por el título de la liga y alejarnos al mismo tiempo de las posiciones del descenso”, apuntó Arrieta.



El lateral manifestó, además, que Bucaramanga es un equipo de respeto, que tiene jugadores muy importantes, que manejan muy buena técnica y que hay que referenciarlos, como es el caso de Sherman Cárdenas.



Eduardo Lara, por su parte, manifestó: “Mis jugadores dan su máximo rendimiento dentro del campo de juego, me consta todo su esfuerzo. Son jóvenes, ese espíritu nos juega malas pasadas porque no sabemos concluir las oportunidades y los momentos del partido. Esperamos corregir en el camino y que se evidencie con un triunfo este miércoles”.



La nómina titular no tendrá variaciones, respecto a la que empató sin goles frente a Santa Fe el fin de semana pasado.



Cabe anotar que Envigado tiene un rendimiento de 41.6%, luego de tres victorias, tres derrotas y seis empates.

Bucaramanga visita a Envigado con la esperanza de conseguir los tres puntos

Atlético Bucaramanga visita a Envigado por la fecha 13 de la liga I - 2019. El equipo leopardo buscará sumar los tres puntos, ya que todavía tiene opción matemática de ingresar al grupo de los ocho.



Las sesiones de entrenamiento realizadas durante dos días, permitieron ejecutar trabajos de movimientos tácticos que ha venido implementado el cuerpo técnico, buscando una mayor efectividad del equipo en los duelos hombre contra hombre.



“Existe la posibilidad matemática de clasificar dentro de los ocho. El equipo es consciente de que no debemos permitir que los rivales sigan sumando puntos e iremos en la búsqueda de un resultado positivo para nosotros, lo mejor serían los tres puntos, pero sabemos que Envigado es un equipo fuerte en su propio campo”, conceptuó el estratega auriverde Carlos Giraldo.



De otra parte, ya se encuentra habilitado para jugar el zaguero central Camilo Mancilla, quien pagó fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, el defensor será tenido en cuenta para este compromiso, donde se esperan un par de novedades con respecto a la última presentación frente al América de Cali en condición de local.



“La idea en la ciudad de Envigado es conseguir los tres puntos que estamos necesitando, hay que ganar para ascender en la tabla. El objetivo es ganar un par de partidos para ubicarnos cerca al grupo de los ocho”, expresó el portero leopardo Nelson Ramos.



Así pues, Atlético Bucaramanga que no contará con el zaguero central Henry Pernía quien fue expulsado en el compromiso anterior con América, buscará recuperar los puntos perdidos, en condición de visitante, frente a un siempre aguerrido equipo de Envigado.



Posible formación:



Atlético Bucaramanga:



Nelson Ramos, Harold Gómez, Camilo Mancilla, Jeison Quiñones, Marvin Vallecilla, Cesar Quintero, Gabriel Gómez, Johan Caballero, Jhon Pérez, Sherman Cárdenas y Sergio Romero.



Director Técnico: Carlos Giraldo.



Alineaciones probables

Envigado: Jefersson Martínez; Cristian Arrieta, Santiago Ruiz, Francisco Báez y Nicolás Giraldo; Iván Rojas, Jairo Palomino y Neyder Moreno; Alexis Zapata; Yeison Guzmán y Wilfrido de la Rosa.

D.T.: Eduardo Lara.







