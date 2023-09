Terrible: @EnvigadoFC vs @AmericadeCali

Liga Colombiana

Partido Aplazado

Árbitro: Mauricio Mercado



Minuto 78: Esto no tiene explicación...



Un super penal... Una mano más grande que la catedral de Manizales..



El var lo llama por penal



Y el árbitro dice que no...?



Terrible pic.twitter.com/llgmSxmJTS