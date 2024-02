El polémico antecedente del árbitro Avar en el juego entre Envigado y América

Envigado y América de Cali empataron 1-1 en la fecha 7 de Liga 2024-I, pero el partido terminó con mucha polémica, pues en el último minuto los locales tuvieron a favor un penalti que generó todo tipo de reacciones.



En la primera parte se presentó una acción muy discutida, cuando el Felipe Jaramillo derribó con una patada a Yojan Garcés dentro del área. De hecho, el jugador de Envigado se agarró la cabeza tras cometer la falta, como aceptando su error.



Sin embargo, el juez Edwuin Trujillo no consideró que en la jugada ameritaba para cobrar pena máxima. El banquillo del cuadro ‘escarlata’ protestó el penal, pero el VAR decidió no avisar al árbitro y el partido continuó.



La queja del América fue más enfática por la última acción del juego tras un centro en el área: el juez central del partido, Edwin Ferney Trujillo, fue llamado por el VAR Heider Castro y el AVAR Mauricio Mercado, siendo este último el que generó más controversia al ser designado como asistente, pues ya tenía un mal antecedente.

El defensa Jaramillo llega tarde, de forma imprudente golpea al delantero Garcés, el cual le había ganado la posición. Jaramillo se toma la cabeza dando a entender que se equivocó. pic.twitter.com/1kjnjGnQgx — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) February 18, 2024

Mercado fue sancionado hace seis meses, luego de que arbitrara precisamente un Envigado vs América en 2023, partido que terminó empatado sin goles, pero el árbitro decidió no sancionar una mano clara a favor de América en aquel juego jugado el pasado 6 de septiembre.



Luego de pagar esa suspensión, la Comisión Arbitral volvió a llamarlo y esta vez lo puso de nuevo para Envigado-América, pero esta vez fue como AVAR.



Para infortunio de Mauricio Mercado, muy seguramente participó en el diálogo con el juez central Trujillo y entre todos determinaron que fue penalti a favor del Envigado en esa última jugada del partido.

Envigado vs. América. Foto: Dimayor

Las acciones desencadenaron el inconformismo de Tulio Gómez, quien le dijo a EL TIEMPO en el chat de WhatsApp de los presidentes del FPC: “Lamentable el arbitraje en Colombia, nos están atracando y con ayuda del VAR... ¿Hasta cuando vamos a seguir con estos árbitros y VAR tan perversos? Primero nos roban un penal, ahora nos pitan un penal inexistente. Hemos sido atracados en Envigado”, señaló el máximo accionista del club caleño.



“Árbitro central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías”, escribió Tulio Gómez en su cuenta oficial de X.

Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un Penal clarísimo, y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo, Arbito central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías!! — Tulio Gómez (@tulioagomez) February 18, 2024

Por ahora, se conoce que la Comisión arbitral decidió destituir a dos de los árbitros que manejaron el VAR el domingo pasado en el partido Envigado vs. América. EL TIEMPO conoció que la Comisión que el VAR del juego, Heider Castro, y el AVAR, Mauricio Mercado, no serán tenidos en cuenta más para los partidos del rentado colombiano.



"La decisión será pública y saldrá un comunicado", dijo la fuente, a la que se le preguntó cuál es el motivo de la destitución. A lo que contestó: "Por incompetentes".

DEPORTES

Con información de Futbolred.

