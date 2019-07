Envigado vuelve a ganar y ahora por goleada 

Envigado, que comenzó perdiendo el compromiso, remontó el marcador y venció 4-1 a los cucuteños en el Parque Estadio. Luego de que se hubiera presentado un primer tiempo parejo, que terminó con un empate 1-1, las cosas cambiaron drásticamente a favor del conjunto local en la segunda mitad.

Muy temprano el equipo visitante consiguió su anotación. Apenas a los seis minutos de juego el lateral Mauricio Duarte recibió un centro dentro del área y mandó un zurdazo, a ‘quemarropa’, que desarmó al arquero Ernesto Hernández que no pudo ver ni por dónde entró el balón.



Envigado, descompuesto, se fue reponiendo y poco a poco fue creando aproximaciones en la búsqueda del empate.



Pasaron seis oportunidades de gol para que Envigado consiguiera la igualdad 1-1. En los minutos 12, 18 y 36 lo intentó Luis Tipton, pero encontró bien ubicado al arquero Chaverra. También lo desearon Jairo Palomino, con un remate desviado, al minuto 15; Francisco Báez, que mandó el balón por encima, 33; y Yeison Guzmán que disparó de media distancia y no pudo derrotar a Chaverra.



Cúcuta durante este lapso apenas tuvo una oportunidad, en el minuto 34, a través de una chalaca de Luis Miranda que Ernesto Hernández atajó con dificultad.



El empate de los envigadeños se dio en el minuto 41 luego de un tiro libre en el que el delantero Wilmar Jordan ‘pescó’ un balón que había pegado en el travesaño. Lo controló y después le dio con todo lo que tenía para conseguir así la anotación.



En el segundo tiempo el conjunto local salió decidido a seguir de largo en el marcador, primero atacó Yeison Guzmán con un fuerte remate que Chaverra mandó al tiro de esquina.



No obstante, en el minuto 10, fue el conjunto cucuteño que volvió a tomarse confianza y atacó con varios hombres al tiempo. En una de esas llegadas le quedó la pelota a Jonathan Agudelo, quien le pegó con fuerza, pero el arquero Hernández fue más ágil y con una mano mandó el balón al tiro de esquina.



Pero cuando Cúcuta había mostrado más solidez, decisión y colectividad, fue sorprendido y terminó derrotado, le dejó espacios a Envigado en la zona defensiva y permitió que lo bombardearan con tres bombazos que no vio llegar.



Lo que se vino para el conjunto visitante fue toda una pesadilla a partir del minuto 12. El 2-1 a favor de Envigado fue obra de Alexis Zapata, tras un contragolpe en donde también participó Arley Rodríguez. La jugada de gol fue un zurdazo de Zapata que entró por el costado derecho del arquero Chaverra.



Antes del tercer gol de los naranjas Jairo Palomino tuvo una opción de media distancia, pero su remate fue controlado por el arquero cucuteño. Contrario a lo que ocurrió después en una jugada de pelota quieta que terminó en el 3-1, tras un tiro libro que cobró Luis Tipton y que fue interceptado por Humberto Mendoza; el defensor fue más rápido y antes de que la pelota tocara el piso la empujó al arco con la punta de sus guayos.



El último gol de esta goleada 4-1 lo hizo el defensor Francisco Baéz, de cabeza, tras un tiro de esquina de Luis Tipton. El envigadeño le ganó el salto a los rivales y clavó la pelota al piso y metió el balón por el poste derecho de Chaverra.



Quedaron más de 15 minutos de juego para que los locales controlaran el partido y tocaran el balón, mientras que los hinchas disfrutaban la victoria que se aproximaba y exaltaban a los jugadores con el tradicional ‘ole’ que contagió a toda la tribuna.



En la cuarta fecha de la Liga II-2019, Envigado visitará a Alianza Petrolera, el domingo 4 de agosto a las 3:45 de la tarde; mientras que Cúcuta Deportivo, en condición de local, el sábado previo, se enfrentará a Once Caldas, a las 6:00 de la tarde.

Síntesis

Envigado F.C. 4 / Cúcuta Deportivo 1



Envigado: Ernesto Hernández (7); Cristian Arrieta (7), Francisco Báez (7), Humberto Mendoza (7) y Luis Tipton (8); Jairo Palomino (7) y George Saunders (7); Alexis Zapata (7) y Yeison Guzmán (7); Arley Rodríguez (7) y Wilmar Jordán (7). DT: Eduardo Lara.



Cúcuta: Juan Camilo Chaverra (4); Henry Obando (4), David Achucarro (5), Javier López (4) y Mauricio Duarte (5); Hárrison Mancilla (4), Diego Chica (4) y John Hernández (5); Matías Pérez (5) y Luis Miranda (5); Jonathan Agudelo (5). D.T.: Pablo Garabello.



Partido: emotivo.



Cambios en Envigado: Michael Gómez por Wilmar Jordan (19 ST), Iván Rojas por George Saunders (28 ST) y Michael López por Yeison Guzmán (32 ST).



Cambios en Cúcuta: Carmelo Valencia (4) por John Hernández (16 ST), Ever Valencia por Matías Pérez (28 ST) y Yeison Carabalí por Hárrison Mancilla (36 ST).



Goles de Envigado: Wilmar Jordan (41 PT), Alexis Zapata (12 ST), Humberto Mendoza (20 ST) y Francisco Báez (25 ST).



Goles de Cúcuta: Mauricio Duarte (6 PT).



Amonestados: Báez, Mendoza, Saunders (Envigado); Duarte, Chica, Mancilla (Cúcuta).



Expulsados: Mauricio Duarte (45 ST, roja directa, pisó al recogebolas).



Detalle: Envigado ha conseguido en tres fechas siete puntos. Con esta victoria alcanzó 121 unidades en la tabla del descenso, quedó con la misma cifra de Cúcuta Deportivo.



Figura: Luis Tipton (8).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 1.500 espectadores aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: John Ospina (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado