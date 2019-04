En el último instante, Bucaramanga vence 1-2 a Envigado

Bucaramanga venció 1-2 a Envigado y le acortó distancia al grupo de los ocho

Con este resultado los antioqueños quedaron con 15 puntos, mientras que los santandereanos llegaron a 16 unidades. Atlético Bucaramanga comenzó ganando el compromiso, por intermedio de Sergio Romero, en el minuto 7 del primer tiempo, pero Envigado empató, en la segunda parte, minuto 9, a través de un cabezazo de Jairo Palomino.

Estuvieron igualados 1-1 hasta el minuto 5 de reposición, cuando los visitantes lograron el gol de la victoria a través de un penalti que cobró Sherman Cárdenas.

El encuentro entre naranjas y leopardos, por la fecha 13 de la Liga I-2019, se jugó ante la mirada de unos mil espectadores y una brisa fresca que dejó el aguacero que cayó una hora antes en el sur del Valle de Aburrá.



Los dirigidos por Carlos Giraldo, en el primer tiempo, se dieron el lujo de mirar por encima del hombro a los jugadores anaranjados. Las cosas les estaban saliendo bien en el terreno de juego y muy rápido abrieron el marcador.



Al minuto 7, en tres toques, salieron de su propio terreno y marcaron la anotación. La jugada del gol nació en los pies de Gabriel Gómez; el volante César Quintero recibió y transportó la pelota por la banda derecha, hasta antes de llegar a la raya final, cuando aprovechó para mandar un centro a Sergio Romero, quien le ganó la espalda a todos los defensores envigadeños y le pegó a la pelota con el borde interno de su guayo derecho para conseguir la primera anotación.



Fue un bonito gol por donde se lo mire, desde la técnica de los que intervinieron como la eficacia y la tranquilidad con la que Romero metió la pelota en el arco de Jefersson Martínez.



Las emociones las continuó manejando el conjunto visitante, en el minuto 13 lo volvió

a intentar Romero, ésta vez con un remate de media distancia.



Dos minutos después tuvo que intervenir el arquero de Envigado para detener un cabezazo de Marvin Vallecilla que tenía velocidad y toda la intención de llegar hasta la red.



Después de la media hora de juego los envigadeños vinieron a aparecer en el arco de Nelson Ramos, tras un remate fuerte de Neyder Moreno que tuvo que evitar el defensor Vallecilla.



En el 43 el equipo santandereano volvió a llegar con peligro al arco de Martínez, quien volvió a salvar a Envigado de un taco de Sergio Romero.



El primer tiempo terminó con un tiro libre a favor de Envigado que encajonó con comodidad el arquero Ramos.



En la parte complementaria Bucaramanga volvió a iniciar las acciones de gol en el arco rival, al minuto 2 un cabezazo de Camilo Mancilla amenazó con meterse.

Sin embargo, en una jugada que a todos sorprendió, los naranjas consiguieron el gol del empate. El centro desde casi la mitad de la cancha fue de Alexis Zapata, el que recibió, a dos metros del arco, fue Jairo Palomino, quien de cabeza dejó desarmado al arquero Ramos.



El balón entró por la raíz del poste derecho, por una zona muy difícil de evitar.

El partido no tuvo más emociones hasta el minuto 36 cuando Neyder Moreno desperdició una jugada clara de gol, al mandar la pelota por un costado.



En el minuto 2 de reposición apareció Bucaramanga, con un remate de John Pérez que tuvo que enviar Martínez al tiro de esquina.



Todo parecía que iba a quedar en tablas, hasta que un centro de Sherman Cárdenas se convirtió en la hecatombe para Envigado, después de que el defensor Nicolás Moreno tocara con la mano un balón que quería rechazar.



Martínez, que había atajado un penalti en la fecha anterior a Santa Fe, esta vez no pudo hacer nada ante el derechazo de Sherman Cárdenas que venía casi por el centro, con mucha potencia. El balón entró por el costado derecho de Martínez, quien se había lanzado hacia el otro lado.



La rabia en los locales se concentró en su mirada, mientras que la alegría de los visitantes se desbordó por todas partes, pues subieron en la tabla y ahora están más cerca de llegar al grupo de los ocho.



En la próxima fecha, la 14, Envigado jugará en Manizales contra Once Caldas, el lunes a las 8:00 de la noche; mientras que Santa Fe, también en condición de local, jugará el jueves, a las 6:00 p.m., frente a Jaguares de Córdoba.

Síntesis

Envigado F.C. 1 / Atlético Bucaramanga 2

Envigado: Jefersson Martínez (5); Cristian Arrieta (4), Jairo Palomino (5), Francisco Báez (4) y Nicolás Giraldo (4); Iván Rojas (5), George Saunders (4) y Alexis Zapata (5); Yeison Guzmán (5); Neyder Moreno (6) y Wilfrido de la Rosa (4).

DT: Eduardo Lara.



Bucaramanga: Nelson Ramos (5); Harold Gómez (6), Camilo Mancilla (6), Jeison Quiñones (6) y Marvin Vallecilla (6); César Quintero (6), Gabriel Gómez (6), Rafael Robayo (6) y Sherman Cárdenas (6); Sergio Romero (6) y Roque Caballero (4).

DT: Carlos Giraldo.



Partido: regular.

Cambios en Envigado: Bruno Moreira (5) por George Saunders (1 ST), Juan Alberto Mosquera por Yeison Guzmán (22 ST) y Michael Gómez por Alexis Zapata (30 ST).



Cambios en Bucaramanga: John Pérez por Gabriel Gómez (20 ST), Johan Caballero por Roque Caballero (20 ST) y Maximiliano Núñez por Sergio Romero (29 ST).

Goles de Envigado: Jairo Palomino (9 ST).



Goles de Bucaramanga: Sergio Romero (7 PT) y Sherman Cárdenas (45+5 ST, penalti).

Amonestados: Martínez, Moreno, Palomino (Envigado); Vallecilla, Gómez (Bucaramanga).

Expulsados: no hubo.

Detalle: Ambos equipos necesitaban los tres puntos para acercarse al grupo de los ocho. Bucaramanga consiguió el gol de la victoria en el minuto 5 de reposición, gracias a un penalti que cobró Sherman Cárdenas.



Figura: Sherman Cárdenas (6).

Estadio: Parque Estadio.

Asistencia: 1.000 espectadores aprox.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Never Manjarrés (7).



ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para El Tiempo

Esteban Torres

