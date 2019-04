Envigado rescató un empate en el último minuto: 1-1 contra Huila

A dos minutos de que se terminara el compromiso el árbitro Jorge Duarte castigó una falta de Luis Cardoza sobre Jairo Palomino como pena máxima. Neyder Moreno la tradujo en gol.



Antes del descanso el huilense Michael Ordóñez, en el minuto 45 del primer tiempo, había conseguido de pierna izquierda un golazo de media distancia.

El empate 1-1 fue meritorio para lo que mostró cada equipo dentro del terreno de juego. Un Atlético Huila que sorprendió con la pegada potente de su jugador Ordóñez frente a un Envigado que a punto de garra no renunció, pero que se había encontrado con la buena presentación del arquero Aldair Quintana.



En la primera parte, sobre un terreno mojado y bajo algunas gotas rezagadas del aguacero anterior, antioqueños y huilenses mostraron actitud, pero no aptitud.



Las ganas de hacer un gol, tanto para los locales como para los visitantes, se veía truncada por la falta de puntería, o también por no tocar rápido el balón, o porque alguno de los defensores entraba a estorbar o por las atajadas del arquero.



En el caso de Envigado ocurrió que Bruno Moreira remató por encima del arco (9 PT) y Nicolás Giraldo, aunque le pegó con fuerza, le tiró el balón al cuerpo del arquero Quintana (41 PT).



En cuanto a Huila, antes del gol, lo había intentado sin mucho peligro con Bayron Garcés, Kevin Agudelo y Jorge Aguirre.



La anotación del conjunto que dirige el técnico Luis Fernando Herrera se dio luego de una jugada individual de Michael Ordóñez, en la que a más de 30 metros remató con su pierna izquierda y venció al arquero Jefferson Martínez.



Para la parte complementaria Envigado salió a buscar el empate. Se notó un cambio de mentalidad, se evidenció en la forma de hacer los pases y llegar al área rival.



De siete jugadas naranjas sólo se presentó una para los huilenses. Los locales presionaron desde el minuto 3 por intermedio de Yeison Guzmán, quien ingresó por Bruno Moreira y ayudó a que su equipo fuera más ofensivo.



A Guzmán le siguieron Jairo Palomino, Cristian Arrieta, Francisco Báez. La más clara, antes del empate de Neyder Moreno, fue un remate potente de Alexis Zapata que el arquero Quintana controló con dificultad. Luego, en el 39, otro disparo de Wilfrido de la Rosa fue atajado también por Quintana.



Para Huila, al parecer, lo más importante en el segundo tiempo era conservar el resultado, pero esto significó que dejó de buscar el arco contrario. La única opción de Atlético Huila en todo el segundo tiempo fue un disparo de Bayron Garcés que se fue por encima del travesaño.



La jugada que castigó el árbitro Duarte como pena máxima se presentó en el minuto 43, cuando Luis Cardoza aparentemente golpeó por detrás a Jairo Palomino e hizo que cayera. Duarte estaba muy cerca y no dudó en decretar el penalti.



El encargado del cobro fue Neyder Moreno. Sin nervios, le pegó tan duro al balón, ayudado por el agua, que a pesar de que el arquero Quintana lo alcanzó a tocar no pudo evitar que siguiera su curso hacia la red.



La última jugada del partido fue una en la que Michael Gómez, de ‘sombrerito’, casi logra el gol de la victoria para Envigado, pero se sobró en fuerza y terminó mandando el balón por encima del travesaño.



A pesar de que ambos equipos sumaron, el empate no benefició a ninguno de los dos. En la tabla de la Liga I-2019 Envigado llegó a 16 puntos, mientras que Atlético Huila a 13. Ambos siguen comprometidos en la del descenso en donde aparecen en las casillas 18, con 106 unidades, y 16, con 109, respectivamente.



En la próxima fecha, la 16, Envigado visitará a Jaguares de Córdoba, este miércoles a las 4:00 de la tarde; mientras que Atlético Huila, en condición de local, jugará el mismo día, a las 6:00 p.m.

Envigado F.C. 1 / Atlético Huila 1

Envigado: Jefersson Martínez (5); Cristian Arrieta (6), Santiago Ruiz (5), Francisco Báez (5) y Nicolás Giraldo (6); Iván Rojas (5), Jairo Palomino (6) y Neyder Moreno (6); Alexis Zapata (6); Bruno Moreira (5) y Wilfrido de la Rosa (5).

Cambios en Envigado: Michael Gómez (5) por Iván Rojas (1 ST), Yeison Guzmán (6) por Bruno Moreira (1 ST) y George Saunders por Nicolás Giraldo (24 ST).

DT: Eduardo Lara.



Huila: Aldair Quintana (6); Nicolás Roa (6), Víctor Moreno (6), Luis Fernando Cardoza (6) y Diego Sánchez (6); Kevin Agudelo (6), Michael Ordóñez (6), Bayron Garcés (6) y Jorge Aguirre (5); Hernán Hechalar (4) y Wilmar Jordán (4).

Cambios en Huila: Diego Barreto por Hernán Hechalar (23 ST), Freyn Figueroa por Jorge Aguirre (29 ST) y Jean Carlos Pestaña por Wilmar Jordán (35 ST).

DT: Luis Fernando Herrera.



Partido: regular.



Goles de Envigado: Neyder Moreno (44 ST, penalti).



Goles de Huila: Michael Ordóñez (45 PT).



Amonestados: Jordán, Roa, Aguirre, Barreto (Huila).



Expulsados: Michael Ordóñez (45+3 ST, roja directa).



Detalle: Envigado no gana en la Liga I-2019 desde la novena fecha cuando derrotó 1-3 a Rionegro Águilas. En condición de local no obtiene una victoria desde la octava fecha cuando goleó 4-1 al América de Cali.



Figura: Aldair Quintana (6).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 1.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Jorge Duarte (6).







ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Envigado