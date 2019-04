Santa Fe se hunde en la tabla, empató 0-0 en su visita a Envigado

Este domingo Santa Fe no pudo con Envigado, el equipo bogotano no sale de su racha de empates en la Liga, con el empate 0-0 contra los antioqueños acumula 8 igualdades y 4 derrotas en 12 fechas.

Envigado, por su parte, llegó a 15 unidades y se ubicó en el puesto 12, a tres puntos de Deportivo Pasto, quien ocupa actualmente la octava casilla. La noche en el Parque Estadio estuvo fría y el césped todavía estaba empapado por la lluvia que cayó dos horas antes sobre territorio antioqueño.



El primer tiempo tuvo pocas emociones. Ambos equipos estuvieron muy parejos. Transcurrieron 22 minutos para que los más de mil aficionados presenciaran alguna emoción. Fue precisamente en una jugada dudosa en la que el árbitro Nicolás Gallo terminó pitando una pena máxima en la que el defensor Francisco Báez, al parecer, le cometió una falta al delantero Carmelo Valencia.



Todos en Envigado, hasta el técnico, reclamaron que no hubo intención de producir tal infracción, de nada sirvió porque el árbitro Gallo mantuvo firme su decisión. El encargado del cobro fue el mismo Carmelo, quien apuntó casi al centro, en donde el arquero Jefersson Martínez estuvo atento y pudo rechazar el balón con las dos manos. El rebote casi le vuelve a llegar a Carmelo, pero la defensa de Envigado estuvo atenta y mandó el balón al tiro de esquina.



Santa Fe, que tuvo el control del partido por un momento, volvió a encarar al conjunto local, esta vez con Fabio Burbano con un remate que se fue por encima del travesaño.



Envigado contestó con un remate desviado de Nicolás Giraldo, en el minuto 30. Luego fue Jairo Palomino, de cabeza, cinco minutos después, quien buscó suerte pero su intención se fue por encima del arco.

La más clara de los anaranjados, y última del primer tiempo, fue un remate de Neyder Moreno que le quemó el pecho al arquero Miguel Solís. El rebote le quedó a Yeison Guzmán, inmediatamente le pegó muy fuerte, sin embargo, se encontró con la pierna izquierda de Solís, quien había reaccionado a toda velocidad para defender su arco.



En la parte complementaria estuvieron más insistentes los antioqueños, aunque en los últimos cinco minutos los muchachos del conjunto visitante reaccionaron y casi consiguen el gol. La primera llegada del segundo tiempo fue un remate de Neyder Moreno que terminó en las manos del arquero Solís, esto fue apenas a los dos minutos después del descanso.



Instantes después fue Alexis Zapata el que lo intentó, pero su disparo se fue por un costado. A los siete minutos se presentó la más clara para los locales en una oportunidad clara que le quedó a Wilfrido de la Rosa, a tres metros del arco, que se esfumó por encima.



A los 18 Carmelo Valencia respondió a la presión de los envigadeños, con dos opciones seguidas, un disparo a manos del arquero y otra que se fue muy alta. Francisco Báez también tuvo una doble oportunidad para conseguir el gol, ambas de cabeza y también por encima del travesaño.



La última llegada para los de Envigado fue al minuto 30 a través del brasileño Bruno Moreira, quien envió un remate cruzado que pasó cerca del poste izquierdo. Los últimos cinco minutos del compromiso fueron para los de Santa Fe. Durante este lapso los jugadores visitantes produjeron cuatro oportunidades de gol. En el 40 y 42 Fabio Burbano y Arley Rodríguez, respectivamente, llegaron con mucho peligro, pero desperdiciaron dos jugadas interesantes.



En el 43 Luis Manuel Seijas remató con fuerza y puso en aprietos al arquero Martínez, que tuvo dificultades para detener el balón, mientras que en el 44 fue Arley Rodríguez el que vio cómo su cabezazo, la última opción del partido, fue evitado por los guantes de Martínez, quien terminó como la figura.



En la próxima fecha, la 13, Envigado jugará de nuevo en el Parque Estadio, este miércoles a las 4:00 de la tarde contra Atlético Bucaramanga; mientras que Santa Fe, también en condición de local, jugará el jueves, a las 6:00 p.m., frente a Jaguares de Córdoba.

Envigado F.C. 0 / 0 Independiente Santa Fe

Envigado: Jefersson Martínez (7); Cristian Arrieta (6), Santiago Ruiz (6), Francisco Báez (6) y Nicolás Giraldo (6); Iván Rojas (6), Jairo Palomino (6) y Neyder Moreno (6); Alexis Zapata (5); Yeison Guzmán (5) y Wilfrido de la Rosa (4).

DT: Eduardo Lara.



Santa Fe: Miguel Solís (6); Carlos Arboleda (6), José Moya (6), Fainer Torrijano (6) y Nicolás Gil (6); Juan Daniel Roa (6), Andrés Pérez (6), Baldomero Perlaza (6) y Fabio Burbano (5); Carmelo Valencia (4) y Brayan Perea (4).

DT: Gerardo Bedoya.



Partido: Malo.



Cambios en Envigado: Bruno Moreira por Wilfrido de la Rosa (19 ST), Michael Gómez por Yeison Guzmán (19 ST) y Juan Alberto Mosquera por Neyder Moreno (45+1 ST).



Cambios en Santa Fe: Arley Rodríguez por Juan Daniel Roa (27 ST), John Miranda por Carmelo Valencia (32 ST) y Manuel Seijas por Brayan Perea (33 ST).



Goles de Envigado: no hubo.



Goles de Santa Fe: no hubo.



Amonestados: Rojas, de la Rosa, Arrieta, Ruiz, Giraldo (Envigado); Roa, Perea, Solís, Pérez (Santa Fe).



Expulsados: Joaquín Delgado (preparador físico de Envigado, 20 ST).



Detalle: Santa Fe desperdició la oportunidad de ganar el compromiso tras el penalti fallido que cobró el delantero Carmelo Valencia, en el minuto 24 del primer tiempo. Ajustó 12 fechas sin ganar.



Figura: Jefersson Martínez (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 1.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Nicolás Gallo (4).







ESTEBAN TORRES ARBELÁEZ

Para EL TIEMPO

Envigado