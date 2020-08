El lío jurídico que se le viene a Millonarios por Jefersson Martínez

Jefersson Martínez llegó hace un año a Millonarios, procedente de Envigado, para pelearle el puesto al venezolano Wuilker Faríñez. Ahora, el portero hace parte del Atlético Bucaramanga. Pero su ida del equipo azul tiene ahora un complicado capítulo desde el punto de vista jurídico.

Cuando Martínez fue cedido a Millonarios se estableció una “opción de compra obligatoria” por 550 mil dólares, una vez terminara el préstamo del jugador. Incluso Millos hizo efectivo el primer pago de ese acuerdo, por 150 mil dólares.



(Lea también: Los colombianos salvan día, Egan sube en la general del Tour)



El segundo pago, de 400 mil dólares, se haría cuando se concretara el traspaso definitivo del jugador. Sin embargo, Martínez presentó renuncia a Millonarios y el negocio se cayó. Incluso, el portero hizo pública una carta anunciando su decisión.

El portero Jefferson Martínez, a partir de hoy, es agente libre. pic.twitter.com/gbuXkGS7wC — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 17, 2020

Envigado alega que esa dimisión se hizo con un engaño, pues, según ellos, los azules le iban a ofrecer un nuevo contrato que finalmente no se dio, versión corroborada por el jugador.



Millonarios, por su parte, argumenta que el jugador renunció voluntariamente y que con eso, la opción de compra obligatoria ya no era válida y no debía pagar el saldo de 400 mil dólares.



Por esta razón, Envigado decidió demandar a Millonarios ante la Dimayor, reclamando el pago del saldo más los intereses corridos desde el 30 de junio, cuando se venció el convenio. Y además solicita que Millos no pueda inscribir jugadores hasta que cumpla con lo pactado.



(Le puede interesar: Clasificaciones Tour de Francia luego de la tercera etapa, Egan, 6º)



En su defensa, Millonarios argumenta que Martínez ya no hace parte del plantel y que hoy trabaja con otro equipo, con lo cual ya no existe el objeto del convenio. Pero Envigado presentó como prueba un video de la asamblea de accionistas de Millonarios, en la que el presidente Enrique Camacho informa de la compra de los derechos deportivos del portero.



En las actas de la asamblea dice lo siguiente: “Los derechos deportivos presentan un incremento significativo principalmente por la adquisición de los derechos deportivos de los jugadores Jader Valencia, Hansel Zapata y Jefferson Martínez, entre otros". Hoy, ninguno de los tres está en el club: Valencia se fue a Europa, Zapata regresó a Equidad y Martínez pasó al Bucaramanga.



(En otras noticias: ¡Alerta! Otra señal de James, su salida del Real Madrid está cantada)



El tema, que está hoy en Dimayor, podría tener dos instancias adicionales si no se resuelve: la comisión del estatuto del jugador de la Federación Colombiana de Fútbol y, eventualmente, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).



DEPORTES

Con Futbolred

Más noticias de Deportes