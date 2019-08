Envigado venció a Tolima y se mantiene en lo alto de la tabla

Envigado venció por 2-1 a Deportes Tolima y continuó con su senda ganadora que lo tiene con 10 puntos en la tabla de posiciones producto de tres victorias un empate y una derrota.

Naranjas y tolimenses jugaron un primer tiempo en el que ninguno de los dos quiso arriesgar y en el que apelaron al pase preciso y controlado.



Si bien al principio Envigado tuvo la pelota, apenas conservó la tenencia hasta que logró la primera anotación, ya que después el equipo tolimense aceleró el ritmo y terminó con la posesión y arrinconando a los locales.



Las acciones emotivas de estos primeros 45 minutos comenzaron en los pies de los envigadeños, con dos jugadas consecutivas, un remate de Yeison Guzmán, que mandó el arquero Álvaro Montero al tiro de esquina, y un cabezazo desviado de Wilmar Jordan.



El conjunto visitante respondió estos ataques con un tiro libre que cobró David Centeno y que casi se le pasa al arquero Ernesto Hernández.



Los dirigidos por el técnico Eduardo Lara encararon de nuevo a los de Ibagué, con un remate de Wilmar Jordan, que fue desviado por un defensa rival, y un disparo de Alexis Zapata, que terminó en un tiro de esquina.



Envigado insistió tanto que en el minuto 38 obtuvo su premio, el primer gol de la noche, tras una jugada colectiva que finalizó con un centro de Iván Rojas, desde el costado derecho al centro del área, en donde apareció Arley Rodríguez con su pierna izquierda para dejar el balón dentro del arco rival.

Tolima no tuvo tiempo para reflexionar, respondió con carácter y determinación. El resto del partido trató de encontrar el gol que le permitiera el empate, pero sus intenciones aparecieron muy tarde, en el segundo tiempo en el período de reposición.



Mientras tanto, tuvo la pelota, se dio el lujo de derrochar varias aproximaciones, no obstante, también se encontraron con un arquero sólido y una defensa atenta, como cuando Humberto Mendoza le evitó un gol a Alex Castro al sacarle el remate casi en la raya de gol.



En la segunda parte de este compromiso el equipo visitante mantuvo las intenciones de encontrar la igualdad, aunque Envigado no los dejaba tranquilos del todo porque cuando perdían la pelota se veían en aprietos contra los ataques de Arley Rodríguez y Alexis Zapata.



En uno de esos ataques envigadeños se presentó una jugada en la que el arquero Montero derribó al delantero Wilmar Jordan. Para el árbitro Heider Castro fue pena máxima y decretó el disparo desde los doce pasos. El mismo Jordan fue el encargado del cobro y fue el autor del 2-0 a favor del conjunto local.

El gol de Tolima llegó por la misma vía, tras una mano de Luis Tipton dentro del área. El árbitro Castro estaba muy cerca y no dudó de decretar el penalti.



Danovis Banguero pidió la pelota, cobró con la pierna izquierda cuando el arquero Hernández había elegido tirarse hacia su costado derecho. La pelota terminó ingresando al arco naranja por el ángulo contrario.



Luego de esta anotación el partido terminó. Envigadeños, alegres, se abrazaron mientras que en Tolima la cara de preocupación llegó una vez más, pues se sentían motivados al venir de golear 4-0 a Santa Fe y terminaron con una nueva derrota.



Envigado abrirá la sexta fecha cuando visite a Patriotas Boyacá, este viernes a las 7:30 p. m.; mientras que Deportes Tolima, en condición de local, el sábado a las 7;45 p.m., recibirá a Once Caldas.

Síntesis

Envigado F.C. 2 - Deportes Tolima 1



Envigado: Ernesto Hernández (7); Cristian Arrieta (6), Humberto Mendoza (7), Francisco Báez (6) y Luis Tipton (6); Jairo Palomino (6) e Iván Rojas (7); Arley Rodríguez (7), Yeison Guzmán (6) y Alexis Zapata (6); Wilmar Jordan (7).

DT: Eduardo Lara.



Tolima: Álvaro Montero (4); Juan Guillermo Arboleda (5), José David Moya (5), Julián Quiñones (5) y Danovis Banguero (5); Carlos Robles (5) y Larry Vásquez (5); David Centeno (5), Juan Pablo Nieto (4) y Alex Castro (4); Diego Valdés (4).

DT: Alberto Gamero.



Partido: bueno.



Cambios en Envigado: Santiago Jiménez (6) por Cristian Arrieta (5 ST, lesionado), Yadir Meneses por Alexis Zapata (34 ST) y Alberto Mosquera por Arley Rodríguez (42 ST).



Cambios en Tolima: Anderson Plata (4) por David Centeno (12 ST), Jaminton Campaz por Juan Pablo Nieto (19 ST) y Junior Hernández por Diego Valdés (34 ST).



Goles de Envigado: Arley Rodríguez (38 PT) y Wilmar Jordan (38 ST, penalti).



Goles de Tolima: Danovis Banguero (45+4 ST, penalti).



Amonestados: Rodríguez (Envigado); Moya, Banguero (Tolima).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Este resultado no sólo le sirvió a Envigado para sumar en el campeonato, ya que en la tabla del descenso aumentó la distancia de la zona roja, en donde aparece con 124 puntos, por encima de Magdalena, Cúcuta, Huila, Alianza y Rionegro.



Figura: Arley Rodríguez (7).



Estadio: Parque Estadio.



Asistencia: 2.500 espectadores.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Heider Castro (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado