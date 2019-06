Así es la vida de Cuadrado en Italia, junto a su esposa y sus hijos

Hace una década, Cuadrado empacó maletas para continuar su sueño y consolidar una carrera en el fútbol. Hasta el momento, los resultados no pueden ser mejores, pues además de ser uno de los jugadores más queridos y especiales de la Selección Colombia, ha conquistado con su equipo, la Juventus, cuatro ligas de Italia, tres copas y una Supercopa. Pero más allá de esto, el título que ostenta con más orgullo y pasión es el de padre de dos encantadores hijos y esposo de Melissa, con quien lleva siete años y ha construido la familia que tanto soñó.

El tiempo pasa muy rápido y ya cumpliste diez años de estar radicado en esta ciudad. ¿Cómo te sientes?



Muy bien, nos gusta mucho. Turínes bastante tranquila y además hemos conocido grandes personas y amigos que nos han ayudado a sentirnos muy cómodos.



¿Qué les gusta hacer?



Disfrutamos salir y recorrerla en familia, vamos a tomar un café, ir a cine. También nos encanta salir a cenar, aquí la comida es buenísima, y Meli adora la cocina italiana. Cuando el clima nos lo permite, disfrutamos mucho de los parques que hay en nuestra ciudad para llevar a los niños.

En enero nuevamente te convertiste en papá, pero esta vez de un niño. ¿Cómo vives esta nueva experiencia?

​

Es algo inexplicable y, la verdad, muy diferente a lo que viví con Lucía, mi primera hija. Sin embargo, ahora estoy más tranquilo porque ya sabemos cómo es el tema. Estamos muy felices, después de ella queríamos tener un niño y Dios nos dio esta maravillosa oportunidad de tener la parejita.



¿Cómo es Lucía?



Tiene 3 añitos, es hermosa, alegre y muy inteligente. Tiene una voluntad firme y es un gran reto moldearla sin dañar su personalidad.



¿Y Lucas?



Es un ángel, sonríe siempre, es muy tranquilo. Obviamente por lo pequeño es difícil conocer del todo su personalidad, pero solo con verlo nos llena de amor y alegría.



¿Qué enseñanzas y legado les quieres dejar?

​

Que amén al señor Jesucristo con todo su corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, así como también a las personas y la naturaleza. Queremos que nuestros hijos crezcan conociendo a Dios y practicando su palabra, creemos que esta es la forma de hacer un mundo mejor y ayudar a la sociedad.

¿Qué es lo mejor de ser padre?



¡Todo! Pero sobre todo es la oportunidad de ser la imagen de Dios para nuestros hijos. Creo que uno de los grandes problemas del mundo es la falta de verdaderos padres. Nosotros debemos ser los héroes de nuestros hijos. Generalmente honramos a las madres y eso está muy bien, pero no estoy de acuerdo con la frase ‘mamá es una, papá, cualquiera’ porque la figura paterna en una familia es de vital importancia, si nosotros hiciéramos la mitad de lo que debemos hacer, estoy seguro de que no veríamos tanto dolor en el mundo.



Acabaste de cumplir 31 años. ¿Cómo los celebraste?



No soy de fiestas. Hicimos una cena, eso sí… colombiana, en la que estuve acompañado por mi familia, amigos y personas que aprecio. Tampoco podía faltar la torta.



¿Y cómo los recibiste?



Dando gracias a Dios por todo lo que me ha permitido ganar, como jugar dos mundiales representando a mi país, el cual amo, ganar títulos en Italia e Inglaterra, hablando del fútbol... pero sobre todo por darme una hermosa familia porque no hay nada que disfrute más en mi vida que llegar a mi casa, abrazar y besar a mi esposa y a mis hijos. ‘COMO ESPOSO LE DOY UN 10’

Melissa, ¿qué te enamora de Juan Guillermo?



Su sencillez y sonrisa. Cuando lo conocí quedé impactada con su disciplina y amor por lo que hace. Lo admiro demasiado porque sé con qué esfuerzo ha logrado sus triunfos; además, como padre es ejemplar y como esposo le doy un 10. También es muy buen hijo, hermano y amigo, pero sobre todo lo que más me encanta es su amor por Jesús, él es su prioridad.



Han construido una hermosa familia. ¿Quieren tener más hijos?



En nuestros planes no está tener más hijos, queríamos una niña y un niño, y ya los tenemos y estamos felices.



¿Extrañan Colombia?



Claro que sí, amamos nuestro país y nos sentimos muy orgullosos de él. Estar afuera hace que valoremos cosas como el clima, la comida y las personas. Extrañamos nuestra familia, pero, afortunadamente, podemos verlos varias veces en el año.



¿Qué sueños tienen?

​

Uno que queremos compartir es el de nuestra fundación, queremos hacer la diferencia en la vida de los niños. Hace años empezamos en el barrio La Sierra de Medellín y ya tenemos 160 niños. Estamos construyendo

la sede administrativa cerca del estadio.

¿Qué trabajos y actividades hacen allí?



Ayudamos a través del deporte, el arte y la música a que estos niños tengan la oportunidad de cambiar su destino. Les mostramos que no son un error ni un accidente de la vida, sino que nacieron en el corazón de Dios y que tienen un propósito.



Y como pareja, ¿tienen algún proyecto?



Buscamos ayudar a otros matrimonios. Sabemos lo difícil que es en este medio mantener un equilibrio en el hogar, por eso queremos aprovechar las experiencias personales y los retos que hemos tenido, como esposos y padres, para colaborarles a más parejas a edificar mejores hogares. Estamos convencidos de que familias sanas producen sociedades sanas.



Texto: Ángela landinez

Realización: Paula Sanmiguel