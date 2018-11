‘El ‘se juega como se vive’ es obsoleto’: Lucas Pusineri

A los 42 años, y con apenas 11 meses como director técnico, Lucas Pusineri ya tiene su primer logro: el ascenso con el Cúcuta Deportivo, que vuelve a la A después de tres años de ausencia. Hoy, el argentino, autor del gol del título de Independiente en el torneo Apertura 2002 y también campeón con San Lorenzo de Almagro, despejó las dudas que había por su falta de experiencia: armó un equipo arrollador que ahora va por el título de campeón de la B, frente al Unión Magdalena. El juego de ida será este domingo a las 3:15 p. m., con señal de Win Sports.

“Es una alegría muy grande por haber conseguido mi primer logro en una institución importante de Colombia. Este desafío que se me presentó en enero, cuando vine acá, terminó de la manera esperada: con honestidad, con mucho trabajo y sacrificio pudimos lograr el objetivo, y eso me va a acompañar el resto de mi vida”, declaró Pusineri a EL TIEMPO. Está tan cómodo que ya utiliza vocablos muy colombianos: sigue camellando...



Cuando usted llegó, había dudas por su falta de experiencia como técnico. ¿Pesó en algo eso?

No, porque lo sentí como una situación normal. Uno no tiene una experiencia hasta que va haciendo su camino. El caballo de carreras que corre por primera vez no se sabe si va a ser excelente o no. Siempre tuve tranquilidad: jugué en River, en San Lorenzo, en Independiente; en estos dos últimos salí campeón. Tengo situaciones vividas a lo largo de mi carrera y así uno se va preparando. He presenciado entrenamientos de muchos técnicos, he tenido charlas con Pep Guardiola en el Bayern, con el ‘Cholo’ Simeone en el Atlético de Madrid, con Manuel Pellegrini en el Manchester City. Claudio Borghi me dio la oportunidad de ser su asistente en Argentinos Juniors. Toda esa experiencia previa, sumada a la posibilidad de ser conductor de un primer equipo, me dio la tranquilidad de tener fundamentos.

¿Qué tanto se parece este Cúcuta al Pusineri jugador?

Uno no puede renunciar a lo que fue como futbolista, es la impronta: el espíritu de lucha, la solidaridad del grupo, respetarse y formar una familia. Todos esos aspectos van a los jugadores y les dan las herramientas para ejecutar en la competencia. La frase de que ‘Se juega como se vive’ quedó obsoleta: mis entrenamientos son exigentes: se juega como se entrena.



Cúcuta venía de perder dos semifinales el año pasado, con los dos ascendidos, Boyacá Chicó y Leones. ¿Qué ambiente encontró tras esos golpes?

La verdad, encontramos un grupo que se fue formando con el pasar de los días. La ayuda del presidente José Augusto Cadena fue importante para armarlo, porque al comienzo no conocíamos a los jugadores: él fue contratando. Fuimos implementando una identidad de juego, y ese estilo lo pudimos mostrar tanto de local como de visitante.

Lucas Pusineri, DT de Cúcuta. Foto: Édgar Cusgüen

En su nómina hay muchos jugadores con pasado en la A, incluyendo a Brayner García, que estuvo en el Cúcuta campeón de 2006. ¿Qué tanto sirvió eso?

En primer lugar, para mí es importante lograr un sentido de pertenencia. Eso se lo dieron los jugadores nativos de Cúcuta: tenemos seis cucuteños en el primer equipo: Brayner García, Mauricio Duarte, Darwin Carrero, Carlos Ramírez, Junior Rangel y Jefferson Solano. Creo que nunca antes hubo tanto jugador de la ciudad en el equipo, y eso fue fundamental para que la gente crea en nosotros. Y luego miramos la cantera: han debutado Juan Pablo Marín, Orlando Pérez, Zapata, Diego Silva. Eso también hay que potenciarlo. Las buenas personas hacen que los grupos sean mejores, y en el Cúcuta Deportivo hay referentes como Brayner, como Diego Chica, Johnny Mostasilla, Johnatan Agudelo, Duarte, gente responsable que ha bajado una línea de conducta.



Aunque Cúcuta fue el equipo que más puntos sumó en el año, el ascenso se define en seis partidos. ¿Cómo interpreta eso?

Fui crítico desde un comienzo y hago una crítica constructiva al armado de este campeonato: es raro esto, ya se saben quiénes son los que ascienden, y todavía no hubo un campeón. Pero uno aceptó las reglas de juego, siguió camellando. Por el calendario tan ajustado, tuvimos que rotar la nómina, y eso hace que tenga una competencia interna.

Lucas Pusineri celebra el ascenso del Cúcuta. Foto: Efraín Patiño

Además del ascenso, queda un récord para la B: 22 partidos sin perder.

Es importante poder haber logrado eso; las rachas empiezan y las rachas terminan, lo que prevalece es el trabajo. Mañana, cuando abramos un libro y veamos lo que logramos, el invicto, el ascenso, va a ser importante. Ahora queremos ir por el título.



¿Qué planes se traza ahora para la A?

Tenemos una charla pendiente con José Augusto Cadena para resolver la continuidad. Pero estoy muy cómodo.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc