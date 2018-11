‘Con un jugador de Junior se pagan 8 o 10 de Rionegro’: Bernal

Mientras equipos grandes del fútbol colombiano como Nacional, Millonarios o América ya están en vacaciones, pues ni siquiera entraron entre los ocho, Rionegro Águilas marcha con vuelo firme.

El equipo antioqueño, que no tiene grandes estrellas ni gran inversión, clasificó entre los ocho, eliminó al Once Caldas en cuartos y ahora va por Junior. Además, está muy cerca de lograr cupo para la Copa Suramericana, le falta un punto. Su técnico, Jorge Luis Bernal, habló con EL TIEMPO de las posibilidades que tienen de pelear la estrella.



¿Cuál es el secreto del equipo en esta Liga?

Indudablemente, las condiciones de nuestros jugadores son el factor fundamental para que estemos entre los cuatro mejores del país y a un paso de ganar el derecho de clasificar al torneo internacional. Lo vital ha sido eso, los jugadores, y desde luego, el trabajo cooperativo de todos en el club. Todos ponemos nuestro granito de arena para hacer de las Águilas un equipo de respeto. Hay una excelente base para pensar en hacer una buena competencia. Esas virtudes hay que juntarlas dentro de unas tareas, unas obligaciones, unas pautas que den equilibrio, con identidad del fútbol que se quiere, y con una unión y un aprovechamiento al máximo de las condiciones de los jugadores.



¿Les pesa no tener un gran goleador?

Nosotros no tenemos a un Cano, que hace todos los goles en el Medellín. Pero aquí todo es repartidito, todos aportan, todos buscan el gol. Eso nos hace sentir mas tranquilos cuando falta alguno, porque seguimos teniendo esperanzas de gol a través de otros, no de uno solo.



Ahora les toca derribar a Junior, un rival más fuerte, favorito...

Nunca hablo de los contrarios, menos de las debilidades, pero de Junior uno sabe de las condiciones de Teo, de Díaz, de Jarlan, de Hernández, de Viera. Es un equipazo, con jugadorazos. Tienen el dinero para pagar sumas millonarias. Hay muchos equipos como Junior que con lo que le pagan a un jugador se les podría pagar a 8 o 10 jugadores de Rionegro. Eso indica que son jugadores que tienen condiciones, que tienen experiencia y han triunfado en Colombia y en otros países. Por eso, los clubes se los pelean, hasta nosotros quisiéramos tener alguno de ellos.



¿Están fortalecidos para dar otra sorpresa?

Estamos muy optimistas, y sí, fortalecidos, porque este equipo no solo ha hecho puntos en su casa, sino bastantes afuera. Llevamos 36 puntos, eso significa que no nos han regalado nada, que hemos ganado en franca lid, que hemos mostrado cosas muy buenas. Ya en un grupo selecto de cuatro equipos habrá que jugarnos los mejores partidos de la vida para ver si logramos alcanzar algo a lo que quizá nadie le apuesta, porque nadie piensa que Rionegro pueda ganar su primera estrella. Pero en fútbol es 11 contra 11. Uno no se puede dar por vencido antes.



Se le nota fuerte para lograr ese objetivo...

Desde luego. A través del año vimos que cuando fuimos a Ibagué, Tolima iba arriba en la tabla y le empatamos 1-1. Con Once Caldas, cuando iba segundo, les ganamos. Contra Equidad, iban punteros y les ganamos. Entonces, yo creo que los muchachos han hecho méritos y tienen que sentir autoconfianza para ganar estos dos partidos. Hay que jugar. Las distancias se acortan en la cancha, y más si hay juego colectivo y con voluntad férrea.



