‘Apostamos a pelear los dos frentes y no vamos claudicar’: Sanguinetti

Guillermo Sanguinetti recuperó las fuerzas. Santa Fe venía de perder 0-2 contra Junior en la Copa Suramericana y estaba casi eliminado en la Liga. Se repuso, y de qué manera: goleó a Millonarios (0-3) y clasificó, con ayuda de Leones, a cuartos de final. Sanguinetti respiró hondo porque pese a las críticas que ha recibido, el equipo sigue adelante y ahora enfrentará a Tolima. En entrevista con EL TIEMPO, el DT uruguayo analizó lo que viene. Dice que sigue con el objetivo de pelar en los dos frentes.

¿Cómo recibe esta clasificación, que parecía casi imposible?

Felices. Nos levantamos con la satisfacción de ganar un clásico de forma contundente, amplia y, sobre todo, con mucha alegría de clasificar a cuartos. Ya pensamos en el primer partido contra Tolima.

Los acompañó la suerte...

Hicimos lo que teníamos que hacer, ganar el clásico. Dependíamos de otro resultado, y el fútbol colombiano tiene eso, que un descendido jugó con todo y nos benefició. Pero si uno analiza nuestra campaña, partido a partido, merecíamos más puntos. Tenemos una diferencia de gol buena (+14). Se sufrió demasiado porque dejamos escapar puntos. El rendimiento del equipo ha sido bueno, pero nos costó hasta último momento…

¿Santa Fe recuperó la fuerza y la confianza?

Después de una mala actuación contra Junior, el equipo estaba recuperado, porque de principio a fin buscó el triunfo en el clásico. Si estuviera golpeado no hubiera hecho lo que hizo.

¿Y usted está fuerte?

Lógico, cómo no estarlo. Estoy muy fuerte, conforme y contento para luchar todo lo que viene. Incluso para la revancha en la Suramericana (pierden 0-2), ¡y la vamos a ir a pelear también!

¿Qué será un buen semestre para Sanguinetti?

Apostamos hasta que se pueda a pelear los dos frentes y no vamos claudicar.

¿Lo ve posible?

Primero lo primero, estos partidos con Tolima. Saber que es un gran rival pero que tenemos que pasar. Esa es la idea. Ya después pensaremos en Junior.

¿Cómo manejar esos dos retos?

Hemos jugado en tres frentes y hemos ido manejando las cargas. A veces juegan unos y a veces otros. Así entendimos que tenemos que cuidar a los jugadores.

A Tolima ya le ganaron bien hace poco...

Ha sido el mejor del torneo. Le tenemos gran respeto. A su técnico y a sus jugadores. También tenemos nuestras fortalezas y virtudes, y tenemos que aprovecharlas. Van a ser dos partidos muy duros.

A los técnicos extranjeros no les ha ido bien este año. Pero usted sigue en la pelea...

Analizo lo que me corresponde. El equipo ha demostrado estar a la altura. Santa Fe tiene que pelear todo. Quedamos afuera por penales en la Copa Colombia. Estamos en la Suramericana, aún con posibilidades, y ahora buscamos la final del fútbol colombiano. Muchos grandes quedaron afuera, y Santa Fe sigue y va a pelear.

Usted ha recibido críticas, en la prensa y entre algunos hinchas. ¿Lo afecta eso?

No leo, no escucho. Puede haber críticas a favor o en contra, pero como entrenador, uno tiene que pensar es en su trabajo. Los resultados condicionan a los entrenadores, pero estoy muy conforme con el trabajo del plantel. Soy autocrítico de lo mío. Pero lo hago adentro, con el cuerpo técnico. Afuera cada uno puede dar su opinión. Pero no estoy pendiente de eso.

¿Y a los inconformes qué les dice?

A la hinchada le digo que este equipo, más allá de algún resultado adverso, deja todo en la cancha. Vamos a buscar los triunfos que necesitamos y a encarar partido a partido como una final.

¿Santa Fe está encontrando el juego que usted desea?

No, hace tiempo que lo tiene. Hace tiempo sabe a lo que juega. Cuando arrancamos, los jugadores tuvieron que entender lo que queríamos, y los resultados no se daban, empatamos mucho. Ahora tenemos capacidad de gol, somos los que menos hemos recibido. Las estadísticas son una realidad. Los empates no nos dieron la posibilidad de clasificar antes.

¿Qué lo trasnocha?

Siempre hay cosas por corregir. Eso lo vamos a hacer.

Debe ser reconfortante para ustedes que Morelo se destape...

Es importante que un goleador encuentre los goles y nos pone muy contentos que finalizando el año lo tengamos en su plenitud.

¿Cuál es el Santa Fe ideal, el del clásico, el que le ganó al Tolima...?

No es que haya un Santa Fe ideal. Hay que tener equilibrio para que no nos sucedan baches o partidos malos como contra Junior. Santa Fe ha tenido muy buenos partidos, y hay que tratar de buscar esa regularidad en estas últimas fechas.

¿Cuál es la gran fortaleza de Santa Fe para superar la llave contra Tolima?

Hay un equipo, hay un plantel, todos están convencidos de una idea. Lo demostramos en las adversidades.

¿Le han hablado del posible retorno de Omar Pérez?

Nadie ha hablado conmigo y tampoco me voy a referir, porque no manejo temas de jugadores públicamente. Cuando me siento a hablar con un directivo no lo saco a la luz.



¿El equipo está a muerte con usted?

Estoy muy contento con los jugadores. La respuesta está en la cancha.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET