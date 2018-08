'La gente espera resultados y se los vamos a dar’: DT de Santa Fe

El técnico de Santa Fe, Guillermo Sanguinetti, es realista. Sabe que su equipo tiene fallas defensivas. Sabe que su equipo está fallando en el gol. Sabe que la gente espera resultados pronto. Y sabe que el partido de este martes (7:45 p. m.) en la Copa Suramericana, contra Rampla Juniors de Uruguay, es vital en los objetivos del club. Antes de ese duelo en el que Santa Fe busca los octavos de final (luego del 0-0 de la ida), el DT cardenal habló con EL TIEMPO de este arranque de semestre en el que en tres partidos aún no ha ganado.

¿Qué le pasa a Santa Fe, que no ha podido despegar?

Es cierto que nos ha costado hacer gol y en ese sentido entendemos la realidad, pero hemos creado las situaciones. Y de haberlas concretado los resultados pudieron ser otros. Contra Nacional tuvimos en el primer tiempo jugadas de gol y no pudimos. Vamos a tener que mejorar en la efectividad, no cometer errores y apuntar a la concentración, a no equivocarnos. Más que nada, tenemos que enfocarnos en este partido tan importante de Copa. Sacamos un resultado en Uruguay, así que hoy buscaremos el triunfo.



¿Esos errores defensivos le preocupan?

Concretamente nos pasó con Nacional, que cometimos errores defensivos que contra un equipo de esa jerarquía no se pueden cometer. Son cosas que no pueden suceder. Por suerte, nos pasó ahora que comienza el torneo, pero sabemos que en la Copa no tenemos esa chance porque hay que ganar para pasar, pero hemos conversado mucho, tenemos autocrítica y en ese sentido vamos a encontrar esa seguridad que necesitamos.



¿Cuánto demorará Santa Fe en ser lo que usted quiere?

El equipo va adquiriendo el funcionamiento. Las cosas que se quieren hay que tratar de mantenerlas durante la mayor cantidad de los partidos. Creo que eso es lo importante para que la idea que pretendemos se afiance.



¿Qué tan preocupado está con las lesiones de sus laterales izquierdos?

Sí, nos pasó la lesión de Balanta y lo de Valencia, es algo que nos preocupa, pero dentro de poco va estar Balanta de vuelta. Estamos buscando alternativas y les apostamos también a los juveniles.

Santa Fe empató contra Patriotas en el debut. Foto: Luis Lizarazo/ ETCE

¿Falla la definición o la gestación?

Yo creo que el equipo, sobre todo en gran parte de los partidos, creó las situaciones, pero no fuimos eficaces para definir y en eso radica lo que ha pasado. Uno pretende crear más situaciones, pero eso va a ir mejorando.



¿El grupo tiene la actitud que usted espera?

Esto es un proceso en el que lógicamente los resultados nos van a ayudar a mejorar la idea que tenemos, pero tengo un grupo que trabaja muy bien y estoy muy conforme con el equipo.



¿Sanguinetti se enfrenta hoy a su primer gran reto en Santa Fe?

Es algo importante porque seguir en la Copa es la meta que tenemos. Tratar de llegar lo más lejos posible es definitorio.



¿Ya siente presión en Santa Fe?

La presión la tiene todo equipo grande. Es lógica. Es entendible que la hinchada quiere ganar y nosotros queremos hacerlo.



¿A la hinchada que ya está preocupada qué le dice?

Hemos perdido un partido de local contra Nacional, pero esto recién comienza. A la gente no le digo más, esto es un tema más que nada de nosotros mismos, que tenemos que darle para delante. En la semana trabajamos bien, ponemos todos el grano de arena. En eso estamos. La gente espera los resultados, y es lo que les vamos a dar...



¿Qué idea se trajo del rival tras el partido de ida?

Es un equipo muy bien trabajado, que se abroquela bien, que presiona mucho, que hace su juego en base a esa presión. Son uruguayos y tiene su juego aéreo, y es un equipo de contragolpe.



¿Está conforme con el equipo que tiene?

Estamos trabajando con este grupo que ya estaba armado desde hace un tiempo, han venido jugadores al club, teníamos que reforzar ciertos lugares y estamos conformes con el plantel.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Twitter: @PabloRomeroET