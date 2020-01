'No nos creemos menos que los equipos de altas inversiones’: Méndez

La extraordinaria recuperación de Santa Fe el semestre anterior, metiéndose en los cuadrangulares semifinales y quedando cerca de llegar a la final, fue el punto de partida para el diseño del plantel del 2020, que sigue al mando del técnico Hárold Rivera y mantiene la base que lideró esa etapa.

El presidente Eduardo Méndez está convencido de que tiene un equipo para pelear el título, con los refuerzos que ya confirmó (Patricio Cucchi, Dairon Mosquera, Jeisson Palacios, Kelvin Osorio, el argentino Matías Ballini y el atacante Diego Valdés), y ahora espera la respuesta del plantel en la cancha. En entrevista con EL TIEMPO, habló del panorama cardenal para este nuevo semestre.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Cómo arranca Santa Fe el año?

Estamos tratando de armar un equipo en el que se conjuguen la veteranía con la juventud. Estamos trayendo jugadores que el técnico nos ha pedido y creemos que con equipo, y la continuidad del trabajo del semestre pasado, nos va a dar frutos y resultados. El equipo es profesional, disciplinado y esperamos dos o tres refuerzos más que estamos concretando.



¿Qué pertinencia tiene cada uno de los refuerzos que ya ha confirmado?

Todos fueron solicitados por el técnico. Hasta ahora se le ha podido dar gusto, y él se siente tranquilo. Cree que es un equipo profesional, rápido, técnico, y confía en los jugadores que tiene.



¿Qué les falta para completar la plantilla?

Estamos buscando otro jugador, un volante ocho que puede ser enganche, para que acompañe a Sambueza, Velásquez y Osorio. Vamos a tener a dos jugadores por puesto, uno veterano y otro joven. Tenemos una base de experiencia con Castellanos, Arboleda, Torrijano, Dairon, Pérez, Sambueza, Cucchi…



¿A hoy, cuál es ese equipo puesto por puesto?

Los arqueros, Castellanos-Rodríguez.

Los laterales derechos, Arboleda y Porras.

Los centrales, Torrijano-Rentería, Hernández-Palacios.

Los laterales izquierdos, Mosquera-Herrera.

Los volantes, Pérez-Giraldo, Ballini-Pedroza.

Sambueza-Osorio, Velásquez y el que tenemos pendiente.

En ataque, Balanta-Palacios, Cucchi-Valdés.

Rivera, técnico de Santa Fe Foto: Cortesía Santa Fe



¿Qué lectura se le puede dar a la salida de tantos jugadores?

Sí, salen muchos jugadores, unos porque terminaron contrato, otros porque consideramos que el técnico no iba a contar con ellos, entonces llegamos a acuerdos con ellos. 30 salieron y faltan unos con los que tengo que hablar.



¿Se puede ir alguno del equipo principal?

Han llamado a preguntar, pero ya he manifestado que tiene que ser una muy buena oferta, que nos ayude a traer el reemplazo y salir de la crisis económica. A Balanta, por ejemplo, lo preguntaron de Nacional y Cali, pero ninguno de los dos avanzó en las negociaciones.



¿Cómo afrontará la crisis económica?

Se ha reducido la nómina, hay contrataciones dentro de nuestra capacidad de pago y confiamos en que la afición nos acompañe. Llegaron tres patrocinadores nuevos, Hyundai, Colanta y Águila. Eso nos va a dar un alivio.



Ya se fue Omar Pérez, ¿le harán partido de homenaje?

Creo que hay que ser agradecidos con él, pero en la posición económica en la que nos encontramos no podemos hacer eso. En algún momento si hay la oportunidad, haremos un partido homenaje, no solo a Omar sino a todos estos jugadores que han salido como Juan Daniel Roa, Róbinson Zapata… Lo haremos, pero ahora no hubo tiempo ni era el momento oportuno para hacer despedidas. Hoy nos interesa el presente.



¿Cómo va la venta de abonos?

Floja. Esperamos que la gente reaccione en este mes y nos den el apoyo para poder contar con recursos importantes para salir adelante.



¿El objetivo de Santa Fe cuál es, teniendo en cuenta que otros equipos han hecho inversiones más altas?

Confiamos en que estamos armando un equipo competitivo y, como tal, aspiramos a ganar, porque esa es la intención de todos los que participamos en un torneo: ganar. No nos creemos menos que otros equipo de altas inversiones.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET​