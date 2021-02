'Espero retribuir con resultados, buenas actuaciones y goles': Uribe

Fernando Uribe no puede disimular que está emocionado y ansioso por volver a jugar, que cuenta los segundos para estar de nuevo en la cancha con Millonarios. Dice que está preparado para hacerlo este lunes contra Once Caldas, si Alberto Gamero así lo decide. Quiere jugar, hacer goles, repetir la huella que dejó en su primera etapa, cuando fue goleador con 15 tantos en 2015, pero, ante todo, quiere ayudar para que Millonarios pelee el título. Vuelve con 33 años, tras cerrar un ciclo internacional. Y vuelve porque la afición clamaba por él. En entrevista con EL TIEMPO, contó sus desafíos.

¿Cómo ha sido el reencuentro con Millonarios?

Feliz porque vuelvo donde me he sentido bien, donde me fue bien y donde la gente me ha demostrado cariño. Estoy poniéndome a punto para tratar de estar lo mejor físicamente y al interior del equipo, para empezar a jugar ya. Estoy con ansiedad por que llegue el primer partido y sentir otra vez esa sensación.



¿Físicamente cómo está?

Bien, venía trabajando con mi hermano (William), que es preparador físico graduado en la AFA. Veníamos haciendo trabajos permanentemente y eso ayuda a mantener un ritmo, que no es igual al trabajo de grupo, pero que me sirvió para llegar bien físicamente y más rápido. En adaptación a la altura voy mejor, y a medida del tiempo y los partidos voy a estar al ciento por ciento.



Si Gamero le dice, ¿está listo para jugar este lunes?

Sí. Estoy listo. El profe ya me ha visto entrenando con el equipo. En lo que él crea en la parte táctica y en cómo me pueda utilizar, yo estoy para responderle.



¿Por qué pasó tanto tiempo sin jugar? ¿Qué pasó?

En Santos fui pedido por Sampaoli, y después de 15 días no fui tomado en cuenta como esperaba. Transcurrió un tiempo y jugué muy poco, y después vino la pandemia. Yo ya había tomado la decisión de volver, pero tenía contrato en Santos. En Flamengo jugué siempre y alcancé a anotar 10 goles, pero fue esta última etapa donde no encontré un espacio en Santos y decidí volver.

Fernando Uribe. Millonarios 4, Fortaleza 0, 27 de septiembre de 2014. Ese día marcó cuatro goles. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

¿Qué significa su regreso para su carrera?

Algunos pueden quedarse toda una vida por fuera y hacen su vida en el exterior. Yo tenía claro que quería volver, retirarme en Colombia, y después de 5 o 6 años afuera ya era el momento. Fue algo personal, emocional, más allá de lo futbolístico, de estar cerca de mi familia. La pandemia ayudó para decidirme, y se dio la posibilidad en Millos.



¿Está cerrando su ciclo?

No. Todavía me veo jugando algunos años más, no creo que sea el cierre de mi ciclo, pero sí de un ciclo de jugar afuera y de estar lejos de la familia. De pronto esto es lo último; igual, en el fútbol no se sabe qué pueda pasar en cada torneo. Por ahora quiero disfrutar este regreso.



¿Cuáles son sus objetivos?

El principal es hacer lo posible para que Millonarios consiga lo que se traza todos los años: pelear por el título, de ahí a que pase, hay muchas cosas que hay que mirar en el camino, pero mi objetivo es ayudar lo que más pueda para eso, y devolver un poco de gratitud a ese apoyo del hincha, ese cariño y lo que me hicieron sentir con los deseos de que volviera. Así que ojalá pueda ayudar al equipo a celebrar ese sueño.



La hinchada fue clave para su regreso...

Eso es algo que uno se lleva para siempre, en una carrera tan difícil como esta tener ese cariño de una hinchada tan grande, la mejor del país, es algo impresionante, no se puede describir, no tiene precio. Viviré agradecido con ellos y espero retribuirles con resultados, buenas actuaciones, goles y alegrías.

¿Cómo se gestó ese vínculo suyo con Millonarios?

Se lo dije al presidente cuando me fui al Toluca, que mi primera opción de volver era Millonarios si ellos asó lo deseaban, y después que me fui ese agradecimiento se dio, ese vínculo tan fuerte, porque al principio fui resistido por la hinchada por venir de Nacional, pero rápidamente ellos vieron que venía a entregar todo, a tratar de hacerlo de la mejor manera en cada partido, con momentos buenos, regulares, pero dando la cara y tratando de hacer lo mejor. En el segundo campeonato se cumplió mi sueño de niño de ser goleador del torneo colombiano, eso ayudo a que el vínculo creciera. He dicho que no soy hincha de cuna, pero me volví hincha, y cuando estaba fuera disfrutaba cuando el equipo ganaba, y aparte una de mis hijas es hincha del equipo, Ana Sofía…

Je, je. Bueno es difícil, es algo que juega mentalmente y se vuelve fuerte, pero este es un nuevo proceso, un nuevo ciclo que para mí es empezar de cero. Espero celebrar lo más rápido y disfrutar de lo que me gusta, es para lo que trabajo y me entreno, y ojalá sea desde ya, si juego.



¿Que encontró a su llegada en Millonarios?

Del cuerpo técnico todo el apoyo, el respaldo, trabaja muy bien, encabezado por el profe Gamero, que vive para el fútbol, entiende el juego, brinda posibilidades al jugador, y ya queda en manos de uno aprovechar. Veo un grupo sano, tranquilo, de calidad, de jugadores de experiencia que aportan mucho y apoyan a los jóvenes. Es un grupo que puede seguir creciendo.



Se reencuentra con viejos amigos…

Eso es lindo, primero encontrarme con Macka (Silva), una de las cosas que he disfrutado es eso, por la calidad de jugador y de persona, tenemos una amistad hace años, y con Fredy (Guarín) nos conocíamos desde los 14 años, es lindo poder compartir equipo y jugar juntos, lo hicimos en inferiores, luego en Envigado cuando él ya estaba en nivel, explotando y con la opción de ir a Boca, yo todavía estaba en proceso de consolidarme, estaba muy joven y lo veía con respeto. Le tengo admiración y va a ser un honor compartir cancha con él.

Fernando Uribe. Millonarios 4, Envigado 0, 21 de mayo de 2015. Foto: Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO

Con usted y Guarín, ¿Millos peleará la Liga?

Estoy seguro de que Millos está preparado, trabajamos para eso. Si Millonarios entra a cualquier torneo con la mentalidad de estar por hacer presencia, deja de ser Millonarios; el nombre, la institución, lo que significa lleva a tener responsabilidad de estar compitiendo por el título. Puede que suceda, depende de mucho, pero la responsabilidad es siempre pelear arriba, tratar…

¿Se ve otra vez de goleador?

Claro, uno quiere repetir lo bueno, y si bien ya no es el sueño, porque ya lo conseguí, me di cuenta de lo bien que se siente. Obviamente, sería maravilloso repetir.



Tendrá una buena competencia, ahí están Borja, Ramos, Rangel…

Eso hace bonita la Liga. Ojalá todos a un gran nivel, cada uno peleando por lo suyo. Admiro mucho la carrera de todos lo que mencionas, porque son excelentes y otros que vienen con capacidad, eso engrandece el nivel de la liga.



Cuando se rumora que Falcao viene… ¿Usted qué opina?

Sería algo extraordinario, no sé qué tan cerca o lejos pueda estar ese acercamiento, pero sería magnífico estar con Radamel, después de su trayectoria, la selección, Europa. Es algo que cualquier jugador quiere compartir, tenerlo al lado sería para los más grandes vivir una gran experiencia, y para los jóvenes, podrían aprender en cantidad.



A propósito, ¿cuál ha sido el mejor socio de su carrera?

Muy buenos jugadores, he tenido compañeros de mucha calidad, en Millonarios en su momento con Mayer, Javier Reina, Macka, muchos de buen pie; en México estuve con Pitu Barirentos, Ruben Sambueza, Botinelli; en Flamengo con Diego, Gabygol, gente de calidad.

¿Qué opina de la polémica por el reglamento de Jesson González con los jóvenes, en América?

Justamente hablamos con el profe Gamero y Mackalister de eso y nos parece algo que es bueno trabajar desde la base. El futbol colombiano es fuerte técnicamente y físicamente, pero mentalmente podemos ser mejores si desde la base trabajamos la disciplina, el compromiso y estas cosas como lo que propone Jersson, Eso sí, estoy también convencido de que hay que ser realistas al exigir a los muchachos, dependiendo de la situación de cada club, si el club les provee comodidades, subsidios de alimentación, se les puede exigir más. Si ellos tienen que viajar mucho, venir de otros pueblos y no tienen facilidades para alimentarse bien, quedarse cerca al entrenamiento, se hace difícil controlar situaciones que en ese reglamento de Jersson finalmente no puede controlar, pero en el campo hay cosas como las medias, las vendas, la llegada puntual, el orden del vestuario…



¿Cómo sintetiza su carrera internacional?

Estoy agradecido con el fútbol, la vida, estar en los lugares que estuve, en Italia, en México en uno de los más ganadores de los últimos 20 años, como Toluca; en Flamengo, que para mí junto a Boca son los más grandes y de mayor hinchada en Sudamérica; en Santos que es un histórico. No me queda sino agradecer esta carrera, aproveché buenos momentos, hubo malos, pero siempre tuve entrega, y abrí puertas a otros jugadores colombianos para que en el exterior nuestra imagen sea de profesionalismo.





