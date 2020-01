'El profesor Gamero está satisfecho con el grupo que tiene': Camacho

El entusiasmo inicial que generó la contratación de Alberto Gamero como técnico de Millonarios le siguió cierta incertidumbre en los hinchas azules. Mientras equipos como Junior, América o Nacional han sacudido el mercado y han repatriado a jugadores con pasado de Selección Colombia, en Millos no se sabe mucho sobre lo que viene. Enrique Camacho, el presidente del club, le explica a EL TIEMPO cómo está hoy la situación del plantel, cuando el equipo comienza oficialmente su pretemporada para el 2020.

Hasta ahora, solo han anunciado a Luciano Ospina, central que llega de Alianza Petrolera. ¿Cuáles son los otros refuerzos del equipo?

Está confirmado que llegan cuatro jugadores más. Eso solo lo podemos informar cuando estén los contratos firmados: un central, un lateral y dos mediocampistas. Estamos esperando que los exámenes médicos estén listos para poderlos anunciar.



Varios equipos, en especial Junior, que viene de jugar las dos finales del 2019, han sacudido el mercado. ¿No es muy poco para Millonarios? ¿Qué les dice a los hinchas?

A los hinchas se les puede decir que contratamos un nuevo cuerpo técnico totalmente renovado, con nuevos asistentes. Que ese cuerpo técnico ha escogido los jugadores que querían que continuaran, se renovaron algunos contratos y se buscaron jugadores en unas posiciones que quieren llenar. El profesor está satisfecho con el grupo que tiene. Fuera de eso, hay una cosa importante: la mayoría de los hinchas han visto con interés lo que viene. Hemos roto los récords en materia de abonos: para esta fecha no teníamos 800 y vamos en 7.600, el público en general quiere acompañar en esta temporada.



¿Estaban satisfechos con la nómina, pese a que viene de no clasificar en el último semestre ni siquiera entre los ocho?

Satisfechos, en lo más mínimo: el rendimiento fue muy pobre, dos puntos de los últimos 21, y eso es totalmente inaceptable. Se produjo la crisis del cuerpo técnico del momento, había que sacudirse de esa absoluta ineficiencia. El profesor Gamero, después de analizar la nómina, determinó con cuáles iba a contar y con cuáles no. Con este torneo amistoso que arranca ahora, más un partido amistoso contra Alianza Lima el 22 de enero, el profesor seguirá evaluando.



Ayron del Valle debe presentarse de nuevo al club, luego de que Querétaro no contara más con él. ¿Cuál es su situación?

Ayron está ya en Colombia, hará exámenes médicos y queremos contar con él.



¿Cuál es la situación de Juan David Pérez? ¿Se queda?

Queremos que siga. Depende del acuerdo que se haga con Celaya de México.



¿Hay alguna oferta, hoy, por algún jugador de Millonarios?

No tenemos ninguna, ni en estudio ni en borrador.



El primer semestre tiene una dificultad adicional: solo clasifican cuatro equipos a las finales.

Los torneos cortos, desde el punto de vista deportivo, no son lógicos. Yo soy partidario de que los torneos sean de un año. En un negocio como el fútbol, no puedes dejar al 60 por ciento de los equipos sin competencia por tres meses. Eso hay que modificarlo, que todos puedan jugar la misma cantidad de partidos. Y, además, hay menos crisis: hubo muchísimos cambios de cuerpo técnico el semestre pasado, y eso siempre es una limitante.



¿Cómo ha sido hasta ahora la relación con Gamero?

Magnífica. Es un hombre muy serio, entiende muy bien a los jugadores, es muy trabajador. Ha revisado el comportamiento de todos los jugadores con mucha calma, y sobre esa base ha ido solicitando unos ajustes en la nómina. Desde el punto de vista profesional y personal, está muy entusiasmado con Millonarios y nosotros también.



¿Les preocupa tener que jugar a más de 4.000 metros de altura en la Suramericana, contra Always Ready?

Estuvimos hablando del tema con el profesor Gamero. Eso no es para preocuparse demasiado. Nosotros jugamos a 2.600 metros de altura. Eso les ocurre a todos los equipos que tienen que ir a jugar a Bolivia, no hay que verlo como algo muy extraño.

Las caras nuevas

Luciano Ospina, zaguero central que llega de Alianza Petrolera, es, por ahora, el único jugador confirmado por Millonarios para el 2020. Hay otros dos nombres que están prácticamente listos, pero que no han sido anunciados, a la espera de que superen los exámenes médicos: Elvis Perlaza, un lateral que ya estuvo en Millos en 2010 y que ahora, más maduro, llega del Medellín, y el costarricense Juan Pablo Vargas, que el año pasado trabajó junto al DT Alberto Gamero en el Tolima.



El presidente Enrique Camacho tiene otros dos nombres listos que serían anunciados muy pronto.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc