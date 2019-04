Alexis García vuela en la Liga con el Deportivo Pasto

Cuando Alexis García llegó al Deportivo Pasto este el año, el panorama era muy complicado: estaban tres puntos por encima de los últimos (Cúcuta, Unión Magdalena y Alianza Petrolera) en la tabla del descenso, y había que armar un equipo prácticamente desde cero, porque con respecto a la nómina que terminó el 2018 se fueron más de 20 jugadores.

A García le fueron llegando los futbolistas a cuentagotas. En la última semana antes de comenzar la Liga, el club aún estaba anunciando contrataciones. Por eso, el comienzo fue tan duro: en las primeras ocho fechas, el equipo apenas hizo seis puntos.



El punto de quiebre fue en la novena fecha, cuando Pasto le ganó 1-0 al Deportivo Cali. Ahí comenzó una serie de seis victorias en línea, y no contra cualquier rival: cayeron Once Caldas, Millonarios (el actual líder), Nacional, Cúcuta y Medellín.



Hoy, el equipo aspira a asegurarse entre los ocho y en la tabla del descenso, si bien aún no ha asegurado nada, respira más tranquilo: está diez puntos por encima de la zona roja. Alexis García le explicó a EL TIEMPO las claves de este Deportivo Pasto que piensa en grande.

¿Qué quiere mostrar con este Deportivo Pasto?

Que vean un equipo ordenado que sabe a qué juega; que, independientemente de jugar bien o mal, tenga una idea clara de lo que quiere hacer. Que sea ambicioso, que respete a los rivales pero que se haga respetar; un equipo solidario. En resumen, un equipo que juegue colectivamente.

El comienzo no fue fácil: en un momento dado estaban en zona de descenso y algunos pedían su cabeza.

Nosotros hicimos oídos sordos, desde la presidencia hasta el ultimo jugador. En este país, la gente solo sabe pedir la cabeza; nosotros nos dedicamos a trabajar. Lo normal era ese comienzo; teníamos cerca de 20 jugadores nuevos. Ganar sin preparación, ganar con el atajo, esa no era la idea: había que seguir un proceso, había que preparar la máquina, aceitarla, poner valentía, aguantar a los que piden cabeza y huevo y tener una visión clara. Sabíamos para dónde íbamos.

Al comienzo le tocó rotar mucho la nómina, hasta encontrar el equipo que quería.

Esto era de error y ensayo. Probando, trabajando, cambiando, pero manteniendo, por encima de todo, una filosofía, una manera de comportarse. Los que iban adaptándose a la disciplina se iban quedando, y otros salían y tenían que esperar. Así han resultado las cosas: no se ha logrado ganar nada aún, pero yo creo que lo que se ha logrado es crear una filosofía y un estilo.

Cuando usted dirigió Equidad pasó lo mismo: el equipo se demoraba en arrancar, y luego sacó los resultados.

Es algo parecido, todos los procesos son iguales, todo requiere un proceso; tiene momentos de dolor, de conocimiento de conjuntación, de creación de filosofía, y luego obtiene unos resultados. Hay unos en los que hay valentía y en otros, no; unos donde mandan los directivos y otros en los que los vaivenes del momento los hacen cambiar.

¿Cómo ha logrado convencer a la gente de Pasto, que si algo no ha tenido es estabilidad, ni en técnicos ni en nómina?

De entrada les dije la idea que había, que el primer mes y medio iba a ser doloroso y que necesitaba gente valiente, que si no iba a tener eso no venía. De entrada les dije que me ayudaran a empujar esto, y por eso me creyeron. A nivel de afición ha habido admiración y cariño siempre, he encontrado amor de la gente, independientemente de los resultados.

¿Qué tanto ha ayudado en la campaña jugar como local en Ipiales?

Ha sido duro por los viajes; jugar en Pasto no es fácil por los viajes porque no es fácil tener escenarios para entrenar. Hay muchos desafíos. Los directivos han hecho hasta donde más han podido, han tenido una disposición grandísima. Tanto en Ipiales como en Pasto ha habido un respaldo absoluto, cariño, un gran apoyo. De entrada les dije que no nos quisieran porque ganáramos, sino que nos quisieran para ganar.

¿Para qué está Pasto ahora?

Ni nosotros mismos sabemos, este equipo está para seguir creciendo; su proceso está para seguir aprendiendo, para ubicarse hasta donde la cabeza y el techo le dé, no es momento para agrandarse ni para pensar que ya todo está hecho. Es un momento para asentar bien los pies en la tierra, seguir trabajando para llegar hasta donde queremos.

¿Qué mensaje les manda a los hinchas ahora que está cerca de clasificar?

El de siempre: que nos unamos, que este es el único equipo del sur del país, que trabajemos juntos para llegar lejos. Un buen ambiente hace un buen equipo. Que pongamos los pies sobre la tierra y que lo más importante es trabajar y unirnos para seguir adelante.







JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En twitter: @josasc