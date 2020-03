Con River o con Boca, Colombia tendrá campeones en Argentina

Con masiva presencia colombiana, este sábado se definirá el campeón de la Superliga Argentina. River Plate intentará vencer a Atlético Tucumán para consagrarse, pero Boca Juniors, su eterno rival, aún tiene esperanza: está a solo un punto y recibe a Gimnasia de La Plata. Ambos juegos, a las 7 p. m.

En la vigésima tercera y última fecha, River Plate, líder con 46 puntos, visitará a Tucumán. Marcelo Gallardo, el técnico más ganador de la historia de River con once títulos, entre los que se destacan la Copa Libertadores de 2015 y 2018 y la Suramericana de 2014, nunca pudo consagrarse campeón en la Liga local. La ganará si vence o si Boca cae ante Gimnasia. Si pierde ante los norteños y Boca empata, ambos equipos disputarán un partido de desempate.



Si River Plate empata, solo se consagrará campeón si su clásico rival no gana. El xeneize, que tiene 45 puntos, recibirá al Gimnasia y Esgrima de La Plata, dirigido por Diego Maradona. Necesita ganar y que River no lo haga.

Legión colombiana

River tiene su cuota colombiana. Por un lado está Rafael Santos Borré, el actual goleador del fútbol argentino, con 12 tantos. Ha sido pieza clave para Gallardo. Anda en racha de gol y volverá al equipo titular tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas, en reemplazo de Scocco.

Rafael Santos Borré celebra su gol. Foto: AFP

Juan Fernando Quintero ha tenido menos preponderancia, apenas ha anotado un gol. Pero se sabe que es un jugador clave en este tipo de definiciones. Jorge Carrascal, que estuvo con la Selección Colombia en el Preolímpico, ha jugado poco, 8 partidos y dos goles.



Por el lado de Boca, también hay tres jugadores de Colombia, y los tres andan en muy buen momento. Sebastián Villa, Frank Fabra y Jorman Campuzano. El técnico Miguel Ángel Russo ha confiado en este tridente y los pondría a los tres.

El jugador de Boca Juniors Sebastián Villa ha tenido la confianza de Miguel Ángel Russo, su DT, y ha tenido destacadas actuaciones. Foto: AFP

“Estamos esperando que River tropiece. La fe es lo último que se pierde”, dijo Villa, quien ha estado en 16 partidos de la temporada y se ha vuelto vital. Fabra ha jugado 17. Campuzano, 12.



De los seis partidos por la Superliga que disputó este año, River ganó cinco y empató el último, con Defensa y Justicia. El miércoles perdió por 3-0 con Liga de Quito en la Copa Libertadores.



El equipo xeneize recibirá al Gimnasia y Esgrima, que dirige Maradona y está en zona de descenso. Boca ganó los cinco partidos que jugó este año en la Superliga.



