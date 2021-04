Millonarios y La Equidad, sus posiciones frente a medidas en Bogotá

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, y Carlos Mario Zuluaga, de La Equidad, se pronunciaron sobre las medidas tomadas por la alcaldía de Bogotá, tras entrar en alerta roja por ocupación UCI, de no prestar los estadios El Campín y Techo durante las próximas dos semanas para los partidos de fútbol.

"Con relación al estadio es incomprensible la medida porque no habido aglomeraciones durante los partidos tanto en Bogotá como en Cali en el pasado juego contra América, no hubo ningún tipo de incidente ni de concentraciones masivas de gente", dijo Camacho.



El domingo se conocieron nuevas medidas y restricciones para enfrentar el tercer pico del covid-19 en Bogotá. Y si bien fueron muy difundidas decisiones como suspender las clases presenciales y la ley seca, pasó inadvertida una parte del decreto que no permitiría realizar los partidos de semifinales que tienen Millonarios y Santa Fe en la ciudad.



"Obviamente estamos trabajando alternativas de emergencia como Zipaquirá, Tunja y Manizales. En Cali también era Millos América y no hubo ningún incidente y aquí en Bogotá jugamos contra Santa Fe y luego contra el Cali sin ningún problema", agregó el dirigente.



En el artículo 2, del decreto 157, que publicó la Alcaldía en su página web, se lee textualmente, en el parágrafo 4 que: “Durante el periodo de restricción previsto en el presente decreto no se podrá llevar a cabo la ciclovía y la celebración de actividades deportivas,tales como los torneos de fútbol profesional”.



Camacho advirtió que en los compromisos que ha jugado Millonarios en la capital del país no se han presentado problemas.

La Equidad venció a Nacional en Techo. Foto: Dimayor



"Los hechos lo que indican es que en tres partidos clásicos de Millonarios Santa Fe y América no han ocurrido problemas. Creo que los problemas se pueden prevenir y que los hinchas han sido receptivos, concrétamente los de Millonarios, a quienes les hemos pedido que no se aglomeren enfrente del hotel ni en la sede, ni en los estadios y han cumplido. Es un ejercicio de diálogo con esos grupos que a mi juicio ha operado bien", señaló.



Zuluaga, por su parte, dijo que la fuerza pública debe de responder por las aglomeraciones de las hinchas.



"En lo que a nosotros nos corresponde podemos responder al ciento por ciento. Pero por los des adaptados que en plena vía pública hacen el desorden debe responder la fuerza pública y en este caso Nacional que es el causante", precisó.



Y agregó: "Ayer (el domingo) hubo 10 veces más gente en la Vuelta a Colombia y el 28 habrá mucha más marchando con autorización. En cuanto a la prohibición de jugar se nos sale de las manos. No tenemos tiempo de sede alterna".



El dirigente de La Equidad advirtió que están en el tema de encontrar una sede alternativa para los partidos, pero mostró preocupación por las medidas que se puedan tomar con los compromisos internacionales.



"Estamos buscando poder hablar con la alcaldía. Creo que el único partido con riesgo sería Millos vs América por el tema barras. El resto no le veo inconveniente pero no depende de nosotros. Conmebol ya amenaza con medidas sancionatorias para los clubes y lógicamente para las competencias futuras", declaró.



Zuluaga señaló que si bien Conmebol reprograma partidos, lo hace con antelación.



"Ya Fluminense viaja en media hora hacia Colombia desde Brasil. Conmebol hace eso con días de anticipación. Y por ser nosotros locales debemos asumir todos los costos de los clubes visitantes", indicó.



