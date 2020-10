Así va la fecha: Pasto es el nuevo líder y Nacional y Junior igualaron

Atlético Nacional empató 2-2 con Junior en juego por la fecha 13 de la Liga colombiana 2020. Con emociones en ambas áreas, un juego arriesgado y con goles de Miguel Borja y Luis González, los barranquilleros se llevaron un punto de oro para su casa, frente a un Nacional que arrancó perdiendo, remontó y se puso al frente del marcador, pero no logró mantener la ventaja en el resultado, los goles verdolagas fueron de Didier Moreno en contra y de Jefferson Duque.

Junior abrió el marcador en el minuto 31 tras una incursión por el sector derecho de Luis González, quien desbordó y encontró en el centro del área a Miguel Borja quien se dio media vuelta. Al rematar, la pelota la desvía Brayan Córdoba, pero al final le dieron el gol al jugador cordobés quien regresaba al Atanasio cuatro años después a enfrentar a su antiguo equipo.



En tiempo de reposición de la primera etapa, Yerson Candelo mandó la pelota al segundo palo y Didier Moreno empujó la pelota en su propia meta. Sin embargo, el árbitro Nicolás Rodríguez acudió al VAR para revisar si la pelota había entrado, pues primero pegó en el horizontal y luego cayó dentro del arco.



A los 7 del segundo tiempo, un centro desde el sector derecho de Andrés Andrade, le quedó a Jefferson Duque, quien, con golpe de cabeza, marcó el segundo gol de Nacional.



En el minuto 21, un saque de banda desde el sector derecho a favor de Junior, un flojo rechazo de Cristian Blanco le quedó a Carmelo Valencia quien pivoteó dentro del área, la pelota quedó flotando para que Luis González con pierna derecha empatara el marcador.



A primera hora, Equidad acabó con el invicto del Once Caldas, que llevaba 13 partidos sin perder, 12 de ellos este año. John Édison García puso en ventaja al equipo de Alexis García (17 PT). El segundo lo marcó Joan Sebastián Castro, de cabeza (34 ST).

Equidad acabó con el invicto del Once Caldas. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Por su parte, Deportivo Pasto llegó temporalmente al primer lugar de la tabla con 24 puntos, tras empatar en su estadio 1-1 con Deportivo Cali. Agustín Palavecino puso en ventaja a los visitantes y Féiver Mercado empató para el equipo de Diego Corredor.



En el Hernán Ramírez Villegas, Pereira y Envigado empataron 1-1. Ambos goles fueron de penalti. Marcó primero Envigado, con Yeison Guzmán, que luego fue expulsado. Igualó Rafael Navarro.



La jornada seguirá este domingo con Cúcuta vs. Tolima (2 p. m.), Boyacá Chicó vs. Medellín (4 p. m.), América vs. Patriotas (6:05 p. m.) y Millonarios vs. Águilas Doradas (8:10 p. m.).



Para el lunes fueron programados los dos últimos juegos de la jornada: Alianza Petrolera vs. Bucaramanga (6:05 p. m.) y Jaguares vs. Santa Fe (8:10 p. m.).



