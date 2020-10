EN VIVO: siga acá la fecha 17 del fútbol colombiano

El juego entre Jaguares y Envigado abrirá, a las 3:30 de la tarde, la fecha 17 de la Liga colombiana, que tendrá, como plato fuerte del sábado, el partido entre Millonarios y Atlético Nacional.

La jornada comienza hoy y terminará el martes con el partido entre Alianza Petrolera y Patriotas.



(Lea también: Froome lideró protesta a los comisarios en la Vuelta a España)



Así se jugará el resto de la fecha:



31 de octubre



Millonarios FC vs Atlético Nacional

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +



Deportivo Cali vs Deportes Tolima

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +



1 de noviembre



La Equidad vs Águilas Doradas

Hora: 2:00 pm

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win / Win +



Cúcuta Deportivo vs Junior FC

Hora: 4:00 pm

Estadio: Centenario

Televisión: Win +



Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:05 pm

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win +



Independiente Medellín vs Once Caldas

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win / Win +



2 de noviembre



Boyacá Chicó vs Atlético Bucaramanga

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win / Win +



Deportivo Pereira vs América de Cali

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win +



3 de noviembre



Alianza Petrolera vs Patriotas Boyacá

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win / Win +



