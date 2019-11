Tolima y Junior, el superduelo en busca de un finalista

Tolima y Junior definirán este miércoles, desde las 7:30 de la noche en Ibagué (Win Sports), el clasificado del grupo A a la final del segundo torneo del año del fútbol colombiano.

Al todo o nada, así han definido jugadores y cuerpo técnico del local el partido de este miércoles ante Junior, por la sexta fecha de los cuadrangulares, los ‘pijaos’ precisan de una victoria para instalarse en la final de la Liga, instancia que sería la sexta vez que afrontaría el equipo tolimense desde que están los torneos cortos.



Tolima no tiene margen de error ante un rival con el que se ha visto la cara siete veces este año, dos por Superliga y cinco por Liga, el balance favorece a los tiburones pero eso genera un plus para los dirigidos por Alberto Gamero.



El técnico samario tendrá a su disposición los mismos jugadores que estuvieron en Medellín y eliminaron a Nacional el domingo anterior, eso sí se dará una variante en la formación inicialista.



El volante Jáminton Campaz regresa a la nómina titular y eso motivará cambios en el esquema donde retornará la figura de 4-2-3-1, la intención es no permitir que Junior tome el balón y de paso la iniciativa y control del juego.

Tenemos una gran opción de ir a la final, dependemos de nuestras acciones y de hacer valer la condición de local. FACEBOOK

TWITTER



Sobre este partido, Alex Castro indicó "tenemos una gran opción de ir a la final, dependemos de nuestras acciones y de hacer valer la condición de local, Junior es un equipo fuerte que llega motivado a asegurar el primer lugar, pero nosotros tenemos una nómina de jugadores fuertes mentalmente que están determinados a salir a dejar todo en la cancha".



Al máximo está entre los junioristas la ilusión de la tercera estrella consecutiva, que sería la décima en la historia del equipo rojiblanco.



El mismo partido, eso sí, sin dejar que el triunfalismo tome fuerza dirige Julio Comesaña, quien está llamado a seguir esculpiendo su ya gigantesca leyenda como ‘tiburón’.



“Somos conscientes del partido que jugaremos en Ibagué. Será una final frente a un equipo que está igualmente a un triunfo de ser finalista. Buscaremos mantener el orden y la concentración para pensar otra vez en el campeonato. Es lo que todos queremos. Hemos sentido el apoyo de la gente y eso nos impulsa”, afirmó el mediocampista Leonardo Pico.



Junior tiene 10 puntos y así lidera el Grupo A en las semifinales de la Liga Águila. Tolima es su inmediato seguidor con 8 puntos. En la última fecha de la fase los de Barranquilla se hacen inalcanzables con un empate, mientras que a los ‘pijaos’, dirigidos por Alberto Gamero, solo les sirve conseguir un triunfo.



En la primera fecha de la ronda semifinal el equipo tolimense ganó 3-1 ante Junior en Barranquilla, pero la escuadra liderada por Teófilo Gutiérrez y Sebastián Viera se reencontró luego con su nivel colectivo y logró los puntos suficientes para encumbrarse, dejando eliminados a Nacional y Cúcuta Deportivo.

Debemos jugar un partido de final y sin dejar nada a la suerte FACEBOOK

TWITTER



“No debemos entrar a la cancha pensando en un empate. Debemos jugar un partido de final y sin dejar nada a la suerte, corriendo en cada jugada y apostando por el orden”, comentó el volante juniorista James Sánchez, acostumbrado a las instancias definitivas.



El plantel juniorista arribó a Ibagué ayer antes del mediodía. Ser líder en la tabla de la reclasificación con 88 puntos, siendo el cuadro más regular del año, tener la segunda defensa menos vencida (39 goles y superado solo por Once Caldas, que recibió 36 y no jugó cuadrangular) son números que alimentan el ánimo. También la presencia de ‘Teo’, Viera, Comesaña y otros, gestores de grandes alegrías remotas y recientes.



Alineaciones probables:

Tolima: William Cuesta; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, José Moya, Danobis Banguero; Carlos Robles, Larry Vásquez, Anderson Plata, Jaminton Campaz, Alex Castro; Jorge Ramos.



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Luis Narváez, James Sánchez, Edwuin Cetré; Luis González y Teófilo Gutiérrez.



Guillermo González

Ibagué



Wilhelm Garavito

Barranquilla