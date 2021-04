En vilo, partidos de las semifinales de la Liga en Bogotá

Este domingo se conocieron nuevas medidas y restricciones para enfrentar el tercer pico del covid-19 en la capital. Y si bien fueron muy difundidas decisiones como suspender las clases presenciales y la ley seca, pasó inadvertida una parte del decreto que no permitiría realizar los partidos de semifinales que tienen Millonarios y Santa Fe en la ciudad.



(En contexto: Ni clases presenciales, ni marchas: medidas por alerta roja en Bogotá).



En el artículo 2, del decreto 157, que publicó la Alcaldía en su página web, se lee textualmente, en el parágrafo 4 que: “Durante el periodo de restricción previsto en el presente decreto no se podrá llevar a cabo la ciclovía y la celebración de actividades deportivas,tales como los torneos de fútbol profesional”.



Hay que recordar que la restricción, el próximo fin de semana, van desde las 00:00 horas del viernes 30 hasta las 4:00 am del lunes 3 de mayo. Y se repetirá del 7 al 10, en los mismos horarios.



(Además: Todo sobre la suspensión de clases en colegios de Bogotá).



Esto compromete los dos partidos de los equipos capitalinos el próximo fin de semana: el del 1 de mayo, Millonarios vs. América y el del 2 de mayo, Santa Fe vs. Junior. Hasta el momento, no hay pronunciamientos de los equipos, pero se espera que barajen la posibilidad de jugarlos en sedes alternas, como Tunja o Zipaquirá, que han sido usadas en confinamientos anteriores.



DEPORTES

