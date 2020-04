En su cumpleaños, la decisión que tomó Nacional con sus empleados

Atlético Nacional informó este jueves que el cuerpo técnico y jugadores del equipo profesional masculino saldrán a un período de vacaciones entre el 02 y el 9 mayo de 2020.

Esta determinación, según el club, "se implementa dentro del proceso permanente de revisión de alternativas que permitan sobrellevar de la mejor forma los impactos de la crítica situación global asociada a la propagación del covid-19 y ante la consecuente incertidumbre frente al reinicio de la Liga."



(También le puede interesar: Escoja la mejor torta para celebrar el cumpleaños 73 de Nacional)



Nacional aclara que el período de vacaciones anticipadas hace parte de los mecanismos contemplados por las leyes laborales, en particular de los mencionados por las circulares No. 21 de marzo de 2020 y No. 33 de abril de 2020 expedidas por el Ministerio de Trabajo.



(Lea también: Un calvario: Dybala habría dado positivo de coronavirus por cuarta vez)



"A la fecha, la figura de vacaciones anticipadas ha cobijado a más de 215 colaboradores de Atlético Nacional, entre los que se encuentran deportistas, miembros de los cuerpos técnicos de los equipos de fútbol formativo y escuelas de fútbol, personal directivo, administrativo y logístico y asesores comerciales de tiendas verdes, quienes han recibido la remuneración por el período de vacaciones correspondiente", explica.



DEPORTES