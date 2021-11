¿En qué consiste el 'veto' a futbolistas en la liga colombiana?

El fútbol colombiano está bajo vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio, que el domingo anunció que investigará a la Dimayor y a 16 clubes profesionales para determinar si hubo irregularidades en sus prácticas laborales.



La investigación corresponde a denuncias hechas con insistencia por la Asociación de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, que ha presentado quejas por supuestas irregularidades en las relaciones contractuales en los clubes de fútbol.



"10 de los clubes investigados habrían enviado comunicaciones a otros clubes con el fin de impedir la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021. Asimismo, esta Superintendencia identificó comunicaciones emitidas por los clubes investigados, en las que se manifiesta su aprobación frente a un listado de jugadores vetados con los que se restringe la negociación de sus derechos deportivos, en lo que constituiría un acuerdo anticompetitivo entre los clubes por la adquisición de estos derechos", dice la Superintendencia en un comunicado.

¿Hay veto a futbolistas en Colombia?

Uno de los puntos claves en el expediente abierto por la SIC contra los clubes es el del famoso veto a los futbolistas, una práctica que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por Acolfutpro.



El veto básicamente se consuma cuando X jugador decide dar por terminado su vínculo laboral por justa causa con su club, y como represalia no es contratado en otro equipo en Colombia. En el argot futbolero a esta práctica también se le ha conocido como 'pacto de directivos'.



La investigación quiere determinar si los clubes evidentemente vienen vetando a jugadores en el mercado de futbolistas, es decir, acordando entre ellos no contratar a determinado jugador que no se apegue al reglamento del fútbol, que no avala, por ejemplo, el acudir a la justicia ordinaria para dirimir ciertos litigios.



Los futbolistas deciden terminar su contrato por diferentes causas, como incumplimientos salariales, de parafiscales o de otros pagos acordados entre los equipos y los futbolistas.



Lo que ha venido denunciando Acolfutpro es que algunos equipos impiden que los jugadores que terminaron su vinculación por justa causa pueden volver a trabajar en Colombia.



El propio superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, ha asegurado que efectivamente hay un veto en el fútbol colombiano, tal como confirmó en 'Caracol Radio'.



La SIC tiene en su poder pruebas como chats, documentos y testimonios que evidencian los acuerdos que habría entre directivos del fútbol para cerrarles las puertas a determinados jugadores.

Los antecedentes

Diferentes casos están en poder de la SIC, para adelantar las investigaciones. Pero el tema no es nuevo. En 2011 Acolfutpro reveló que los directivos habrían hecho un pacto para vetar futbolistas.



En 2012 los jugadores José Nájera y Rafael Pérez contaron que renunciaron al Real Cartagena por no recibir pagos acordados y que al ir a buscar trabajo en otro equipo, les cerraron las puertas.



"Es un pacto que tienen y se le sale a uno de las manos, porque no quieren que uno juegue en el país. Yo no quiero tener problemas con los directivos porque ellos me dieron la oportunidad de jugar, pero declararme libre es la decisión que tomé y tengo que afrontarla", dijo Nájera en 2012.



Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, reveló en su momento otro caso, el del jugador Hanyer Mosquera, que jugaba en el Quindío y que en 2011 estuvo a préstamo en Equidad. "A él jamás le pagaron cesantías ni prestaciones y terminó su contrato. Cuando fue a contratarlo Millonarios, le dijeron que no lo podían hacer por este acuerdo y tuvo que irse a jugar con un equipo de la MLS, del fútbol de los Estados Unidos", dijo Puche en ese entonces.



En 2019 Puche denunció el caso del jugador Rafael Carrascal y su litigio con el Deportes Tolima, que le puso trabas para irse a jugar al América de Cali.



"Ningún trabajador está obligado a quedarse donde no quiere estar. En el fútbol, como lo quieren manejar, es otra forma de esclavitud”, dijo Puche en esa oportunidad.

Derecho al trabajo

Los casos más recientes y sonados de violaciones al derecho laboral son los de los futbolistas de Atlético Nacional que estuvieron amenazados de ser castigados con sanciones de seis meses a cinco años por el hecho de presentar acciones de tutela para buscar que se amparen sus derechos, al tener restricciones para poder ser inscritos por el club antioqueño ante la Dimayor, en el marco de un proceso legal con el club Cortuluá.



Se trataba de Ruyeri Blanco, Felipe Aguilar, Dorlan Pabón, Nelson Palacio y Yeison Guzmán.



"Los estatutos de la Dimayor restringen derechos, pero los futbolistas no pueden ir a la justicia ordinaria... Está el caso de Nacional-Tuluá, si usted va a la justicia ordinaria lo pueden sancionar de 6 meses a cinco años para ejercer su actividad", dijo Puche a EL TIEMPO.



"La Dimayor se apropia del derecho de imagen colectiva en sus estatutos y subordinan a los jugadores al ponerlos a firmar un documento para no poder ser inscritos si no se apegan a esos reglamentos", agregó.



En manos de la SIC hay, según Noticias Caracol, casos como el de Hernán Luna que terminó su contrato con justa causa con el Unión Magdalena y denunció un veto, y el de Cléider Alzate por un litigio con Águilas Doradas.



En medio de esta situación, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dijo que estaran abiertos a las investigaciones y que responderán caso por caso para aclarar que no hay irregularidades.



