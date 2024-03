En medio de violencia en fútbol, directivos se van de la mesa por pugna con Acolfutpro

Luego de un fin de semana marcado por varios hechos violentos protagonizados por varios hinchas y barras bravas en la Liga, los directivos del fútbol profesional se retiraron de la reunión técnica de la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, citada por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la que se iba a estudiar el procedimiento para cumplir con el fallo de la Corte Constitucional de desmontar la seguridad del fútbol por la Policía Nacional.

La razón de que los directivos se levantaran de la mesa fue la presencia en esta de los representantes de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), invitados por el Ministerio.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, explicó las razones por las que no participaron en la reunión, según publicó Acolfutpro. “Tenemos una situación jurídica con la asociación que ellos representan que no nos permite estar sentados en esta mesa con ellos... Desde el punto de vista jurídico, nuestros abogados laboralistas nos han dicho que no podemos estar sentados con ellos”.

Invasión de cancha y disturbios en el Estadio de Palmaseca en el primer tiempo del partido por la fecha 12 entre Deportivo Cali 0-1 Patriotas por lo que debió suspenderse momentaneamente mientras la Policía retomaba el control.

Cabe recordar que Acolfutpro presentó un pliego de diez puntos en 2019 y que la Federación de Fútbol y la Dimayor se han negado a negociar con el argumento de que no son empleadores. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y luego el ministerio de esa rama han insistido en que los directivos deben sentarse a negociar el pacto colectivo.

A la reunión, citada para las 2 de la tarde, también habían llegado los presidentes de Millonarios, Enrique Camacho; Santa Fe, Eduardo Méndez; Barranquilla, Ernesto Herrera, además de directivos de otros clubes que se iban a conectar virtualmente. Así mismo, había representantes de la Policía Nacional y del Ministerio del Deporte.

CityTv

Acolfutpro lamentó que los dirigentes se retiraran. “Por recomendación del presidente Gustavo Petro, este organismo asesor del Gobierno busca dar participación a todos los actores para que entre todos se encuentren las soluciones al flagelo de la violencia que afecta a la industria del fútbol”, dice el documento.

“Por eso, para Acolfutpro no es comprensible esta decisión, ya que aquí se tratan exclusivamente temas de seguridad, que nada tienen que ver con el conflicto laboral”, agregó.

MinDeporte exige a las ciudades

El ministerio del Deporte expidió la circular 004 del pasado 4 de marzo, en la que pidió a las ciudades donde se juega fútbol profesional que informen los protocolos de seguridad con los que cuentan hasta el 20 de marzo.La idea de la cartera es hacer una revisión para saber si se autoriza la realización de partidos de fútbol en esos estadios.

