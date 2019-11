En la final de la B, Pereira ganó 2-1 a Boyacá Chicó el primer partido

Boyacá Chicó llegó al estadio Hernán Ramírez Villegas, con el objetivo de conseguir un resultado que lo acercara al ascenso, sin embargo, el ‘ajedrezado’ quedó en jaque, luego de perder 2-1, en su visita al Deportivo Pereira.

El actual campeón del torneo, primero de la reclasificación y ya ascendido, esperaba poner en aprietos a su rival, sin embargo, el de Tunja se mostraba con intención ofensiva, evidencia del remate directo de Jossymar Gómez, que envió al tiro de esquina, el arquero Harlen Castillo.



Si bien existía la propuesta de ataque del visitante, este dejó al local organizarse, situación que disminuyó su capacidad ofensiva y el compromiso pasó a ser parejo y disputado en la mitad del terreno con pocos acercamientos sobre las áreas.



Con el pasar de los minutos, el ‘matecaña’ quiso ser atrevido con un fuerte remate de Ronaldo Tavera, que obligó a la estirada de Rogeiro Caicedo, que estuvo posteriormente expuesto en una mala salida a un borbollón, el cual para su fortuna no cumplió el cometido de gol, gracias al respaldo de uno de sus compañeros, que le ahogó la celebración a Jairo Molina.



El Pereira se apropió de la pelota y su acecho en la cabaña de Caicedo era constante, pero no lograba anotar y el partido pasó al plano de la pierna fuerte, que sirvió para que Jossymar volviera a hacerle una advertencia a Castillo, quien en un nuevo tiro libre, volvió a desviarle la pelota al volante mixto.



Un descuido de los boyacenses, quienes no vieron en solitario parado a Jorge Posada por la banda oriental, les dio un espacio a los cafeteros, cuando el jugador corrió directamente a la puerta de Rogeiro, y tras la perfecta asistencia de Molina, fusiló al portero y puso a celebrar a su equipo la apertura del marcador



El cafetero arrancó la etapa complementaria enchufado, con el pie puesto en el acelerador y con la intención de aumentar la diferencia, muestra de sus embestidas en el marco tunjano, que pusieron en apuros al visitante.



Si bien parecía que el nuevo inquilino de la A iba a ser superior, tuvo un lapsus defensivo aprovechado por Mateo Palacios, que le filtró una pelota a Edinson Palomino, quien frente al pórtico de Castillo, pateó y en el intento de obstrucción de Danny Cano, el balón toca levemente al zaguero e irrumpe en la red y se sentencia la paridad.



La anotación de Palomino le daba tranquilidad al ‘ajedrezado’, no obstante se comprometió minutos después con un certero cabezazo de Jhonny Vásquez, posterior a un tiro de esquina que le significó el segundo tanto del partido y la victoria al conjunto orientado por Néstor Craviotto.



Los protagonistas de la final del segundo semestre de la B, son observados por el Cortuluá, que le hace fuerza al risaraldense, que en caso de alzarse de forma consecutiva con el título, abriría el repechaje entre boyacenses, segundos de la reclasificación con 79 unidades contra los vallecaucanos, terceros con 76.



El encuentro de vuelta se jugará este martes 22 de noviembre, a las 8:00 p.m., en la Independencia de Tunja, donde se definirá al campeón del torneo clausura.

RAMÓN ANDRÉS SALAZAR VALLEJO

Para EL TIEMPO

Pereira@RAMONANDRESSAVA