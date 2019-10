Flojo empate entre Pasto y Tolima

Con un lánguido empate a cero, el Deportivo Pasto en la nueva era con Octavio Zambrano, y el Deportes Tolima de Alberto Gamero, terminó el partido en el estadio Municipal de Ipiales, en un cotejo que no fue del agrado de los pocos aficionados asistentes.

El técnico ecuatoriano Octavio Zambrano sorprendió a todos con la alineación titular, al enviar al terreno de juego a Carlos Mosquera al arco, en reemplazo de Carlos Bejarano, quien había tapado todos los partidos anteriores; a última hora llevó Cristian Flórez, para imponer su impronta en el Deportivo Pasto.



En el primer tiempo, los dos equipos salen temerosos, para evitar sorpresas, en donde el Deportivo Pasto trató de romper el esquema defensivo de los tolimenses, quienes, entendiendo el momento, optaron por defenderse y esperar a los pastusos que por todos los medios trataban de abrir el marcador.



A los 17 minutos, Kevin Rendón al mejor estilo de su padre el “sanjuanino” Rendón, especialista en los tiros libres, obligó a William Cuesta a esforzarse y enviar al tiro de esquina, para que nuevamente Kevin cobrara y por poco es gol olímpico.



Pasto atacó y Tolima, por momentos se desorganiza y le permite a los pastusos acercarse y William Cuesta, demuestra nerviosismo y flojo de manos, que puso sufrir al banco pijao.



A los 30 minutos, el técnico ecuatoriano Octavio Zambrano, se ve obligado a efectuar un cambio, al enviar al terreno de juego a Franco Boló en reemplazo del talentoso Daniel Hernández, quien salió con un problema en el muslo de su pierna derecha.



Para el segundo tiempo, Pasto trata de abrir el marcador por los distintos sectores y encuentra una muralla de piernas tolimenses, que se retrasan para impedir y obligando a William Cuesta a emplearse a fondo; Tolima tiene bien marcada su defensa de hasta ocho jugadores, dejando dos en punta y en ocasiones los pijaos, obligan a Pasto a defenderse de igual manera.



A los 24 minutos, Romesh Ivey el panameño no pudo impactar bien, a un pase perfecto de Andrey Estupiñan, para salvarse el Tolima.



En los últimos 15 minutos, el partido se vuelve intenso por el accionar de los dos equipos, que no querían terminar con las manos vacías, presentándose jugadas en los pórticos de Pasto y Tolima.



El partido es bien controlado, presentándose ligeros roces sin que pasara a mayores y cuando estaba por terminar el partido, se hizo presente la lluvia, para poner difícil la cancha del Municipal de Ipiales.



Alberto Gamero, el estratega tolimense, al término del encuentro manifestó: “fue un partido intenso, el punto es importante para los intereses del equipo, en una de las canchas más difíciles del país. Son pocos días de descanso, queríamos ganar y no logramos coordinar en el desarrollo del juego y en ocasiones Pasto, no nos dejó y también hizo méritos para tratar de ganar”.



Octavio Zambrano quien debutó en el banco pastuso, al concluir el partido dijo: “todavía nos falta la parte física, varios jugadores que no habían jugado, para lograr un equipo dinámico, tenemos que ajustar todo, armar un nuevo proceso y claro el grupo de jugadores, darán todo para alcanzar un cupo a torneos internacionales. El resultado es mezquino y que pudo cambiar al final con el cabezazo de Boló para lograr el gol”.



El juez Oscar Gómez, encargado de impartir justicia, no tuvo mayores inconvenientes en el manejo del partido, aunque a veces no contó con el apoyo de Elkin Echavarría, para aplicar mejor la justicia.

Síntesis

Deportivo Pasto 0 / Tolima 0



Deportivo Pasto: Carlos Mosquera (6) Fabián Viáfara (7), Geisson Perea (6), Carlos Henao (7), Cristian Flórez (7), Kevin Rendón (7), Camilo Ayala (7), Daniel Hernández (7), Andrey Estupiñán (7), Romesh Ivey (6) y Wilfrido de la Rosa (7). D.T.: Octavio Zambrano



Deportes Tolima: William Cuesta (7); Danovis Banguero (5), José Maya (6), Julián Quiñonez (6), Nilson Castrillón (7); Carlos Robles (7), Larry Vásquez (7), Alex Castro (6), Jaminton Campaz (6), Anderson Plata (6); Jorge Ramos (6). D.T.: Alberto Gamero



Partido: intenso



Cambios en Deportivo Pasto: Franco Boló (6) por Daniel Hernández (30 PT), Carlos Daniel Hidalgo (6) por Wilfrido de la Rosa (15 ST), Ray Vanegas por Romesh Ivey (30 ST).



Cambios en Tolima: Omar Albornoz (6) por Jaminton Campaz (6 ST), Juan Pablo Nieto por Anderson Plata (23 ST), Diego Valdes por Alex Castro (36 ST).



Goles de Deportivo Pasto: no consiguió

Goles Tolima: no consiguió

Amonestados: Carlos Henao, Camilo Ayala, del Deportivo Pasto; Jaminton Campaz, Danovis Banguero, de Tolima

Expulsados: no hubo.

Detalle: Previo al partido, se rindió homenaje al Grupo Mecanizado José María Cabal de Ipiales, en los 200 años de la independencia de Colombia y cerca de cien aficionados acompañaron al Tolima

Figura: William Cuesta



Estadio: Municipal de Ipiales. Asistencia: 2.500 espectadores aproximadamente. Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Oscar Gómez (6).



Ramiro Rosero Arteaga

Para EL TIEMPO

Pasto