Piden sancionar al arquero de Argentina y al arbitro del partido

Después de que la Red de Veedurías Ciudadanas interpuso una tutela a la Federación Colombiana de Fútbol pidiendo anular el partido Brasil vs. Colombia que se jugó en los octavos de final de la Copa América 2021, ahora el organismo interinstitucional ha solicitado a la Conmebol sancionar al arquero argentino Emiliano Martínez y al arbitro encargado de pitar el encuentro Colombia- Argentina, Jesús Valenzuela.



Puntualmente solicitan que 'Dibu' - como se le conoce al guardameta - no pueda jugar la final del torneo Argentina vs. Brasil, la cual se llevará a cabo este sábado 10 de julio en el Maracaná. De igual manera piden sancionar al juez del encuentro por no haberlo expulsado en el cobro de penaltis de la semifinal ante Colombia.

Puntualmente, la Red de Veedurías Ciudadanas acusa al argentino de "violencia simbólica".



Recordemos que el guardameta atajó los penales de Davinson Sánchez, Yerri Mina y Edwin Cardona. Estos últimos dos cayeron en la trampa de 'Dibu' Martínez, quien intentó distraerlos con varios comentarios en tono provocador antes de que cobraran.



“Estás nervioso. Sí, sí, hacete el boludo que ya te conozco. Te gusta el faranduleo (...) mira que te como hermano”, fueron las palabras de Martínez antes de atajarle el penalti a Mina. Por su parte, a Sánchez le dijo algo parecido: “Te voy a comer. Lo siento pero te como hermano”.



"@redveeduriascol radica queja ante @CONMEBOL por violencia simbólica de arquero argentino Emiliano Martínez - quien no debería jugar la final con Brazil- y el árbitro Jesús Valenzuela que debió expulsarlo en cobro tiros penaltis en semifinal @FCFSeleccionCol vs @SeleccionArg", escribieron en un trino acompañado junto a un video en el que explican más afondo la decisión.



En el video aseguran que el árbitro Jesús Valenzuela debió "inicialmente amonestar al arquero argentino. Exhibirle inicialmente la tarjeta amarilla y finalmente expulsarlo sin haberle permitido la participación en los cinco cobros de los penaltis".



De igual manera, aseguraron que los jugadores colombianos en "circunstancias de tranquilidad, no perturbación psicológica y coacción moral" habrían tenido más posibilidades de definir el gol en los penaltis.



Recordemos que a finales de junio, Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadana, pidió a la Conmebol que se jugará nuevamente la totalidad del partido Brasil- Colombia, en el cual, según se lee en el documento, "en los minutos finales se cometió error arbitral 'con bola al piso” en favor' del gigante sudamericano.



En el documento también se leía la solicitud de una sanción e investigación al cuerpo arbitral liderado por Nestor Pitana y también al VAR.



Hasta el momento, ninguna de las dos peticiones ha trascendido.



