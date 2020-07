Casi 12 años después, el 'Piojo' Acuña se confesó

Una de las polémicas históricas del fútbol colombiano ocurrió en los cuadrangulares semifinales de la Liga 2008-II, en un partido entre Junior de Barranquilla y América de Cali.

Ese día, el 29 de noviembre de 2008, el árbitro boyacense José Luis Niño sancionó un penalti a favor del Junior por una supuesta falta sobre el jugador Émerson Acuña. El video demostró que el ´Piojo' se lanzó al suelo sin que nadie lo tocara y sin tener ni siquiera un rival cerca.

En una noche de premios Oscar debemos recordar a este gran actor. Jugaban Junior de Barranquilla y América de Cali, Emerson “el piojo” Acuña ingresó al área, se arrojó al piso y pidió penal. Lo increíble es que el árbitro se dejó engañar y sancionó la falta.#Oscars⁠ ⁠ pic.twitter.com/LbrGRbY6D9 — El Coequipero (@ElCoequipero) February 25, 2019

(Lea también: La indemnización, el otro lío para la salida de Jorge Enrique Vélez de la Dimayor)



Acuña insistió en su momento en que hubo falta. "Desde la derecha le crucé el balón a Teófilo (Gutiérrez), y me interné en veloz carrera al área chica. Justo en el momento que Teo me devolvía la pelota, Fernando Monroy, defensor del América, me tropezó, y caí con efecto retardado. La infracción sí ocurrió”.



La que no le creyó fue la comisión disciplinaria, que le impuso una fecha de suspensión por esa simulación. Y el juez Niño fue borrado por el resto de esa temporada.



Casi 12 años después, el 'Piojo' confesó su culpa. Lo hizo en una charla informal en Instagram con su excompañero Martín Arzuaga.

A la pregunta de Arzuaga sobre quién lo había empujado en ese penalti, Acuña respondió: "¿Quién me va empujar, tú eres marica? Jajaja”.



(En otras noticias: Primeras bajas del 'vuelo del deporte' por positivos de covid-19)



Ese partido terminó 1-1. Al final, América ganó su cuadrangular y luego venció en la final al Medellín para obtener la estrella 13.



DEPORTES

Más noticias de fútbol colombiano