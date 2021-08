Meluk le cuenta... (Colombia, en La Paz, tiene resultados de altura)

Los 3.640 metros de altitud sobre el nivel del mar de La Paz se sienten. No son cuento. Hay, de entrada, un ahogamiento por la menor cantidad de oxígeno y, obvio, a menos ‘aire’, pues más complicaciones para realizar una actividad física.

Una vez el doctor Alexánder Niño, que hizo parte del cuerpo médico de la Selección Colombia, nos dijo en EL TIEMPO: “En La Paz, en la medida en que hay esfuerzo físico, el déficit de oxígeno aumenta. No llega suficiente oxígeno a los músculos y la reacción no es tan rápida. Baja la potencia y la parte cardiopulmonar se afecta. El jugador se siente fatigado, con taquicardia, y a nivel cerebral pierde concentración por la falta de oxígeno. Pierde velocidad de reacción y de decisión”.



Decir que hay que jugar en La Paz provoca pánico en Brasil o Paraguay, que –¡ojo!– allá no han ganado (véase tabla adjunta). Pero no es tan así para la Selección Colombia, que de 6 partidos disputados desde que la eliminatoria mundialista tiene formato todos contra todos solo ha perdido uno de los 6 partidos jugados en la cumbre del Hernando Siles, el alto estadio de La Paz.

Carlos Bacca y James Rodríguez celebran uno de los goles frente a Bolivia en La Paz. Foto: Reuters/Archivo

Además, viene de ganar allá los últimos dos juegos, tres puntos vitales que cobraron todo su valor en las clasificaciones a los Mundiales de Brasil y Rusia.



Ahora, la Selección Colombia que dirige Reinaldo Rueda visitará a Bolivia el próximo jueves en la apertura de una semana decisiva de triple jornada eliminatoria del Mundial de Catar 2022, y ganar, así sea con tanques de oxígeno en el camerino, o con Viagra raspado en el jugo del almuerzo, no es descabellado ni imposible.





Obvio: no es soplar ‘balones inflados con helio’ (una de las leyendas de jugar en La Paz) y hacer victorias. Pero es claro que Colombia ya ha entrado a la jaula de ese león y lo ha peinado, como ya lo hicieron en esta misma eliminatoria Argentina (que ganó 1-2) y Ecuador (que venció 2-3).



Son un indicador las recientes victorias 1-2 (Leonel Álvarez de DT, gol definitivo de Falcao sobre la hora) y 2-3 (José Pékerman de DT, gol clave de Cardona acabando el juego). Por más que sea en la temible altura, es más fácil vencer de visitante a Bolivia que a Paraguay o a Uruguay o a Brasil o Argentina... De Perogrullo.



Los meritorios empates 1-1 y 0-0 logrados con los DT ‘Chiqui’ García y Jorge Luis Pinto no sirvieron para que Colombia fuera a Corea/Japón-02 y Sudáfrica-10.



La única derrota fue para Alemania-06, con ‘Pacho’ Maturana de DT: Bolivia goleó 4-0, la segunda peor catástrofe de la era contemporánea de la Selección, tras el reciente 6-1 en Ecuador. Esa vez, además de plantear un partido con un equipo abierto para jugar más al ataque, también se reventó el camerino, como con Queiroz: Víctor Aristizábal anunció su renuncia al equipo.



Ahora, Reinaldo Rueda, que ya empató allá dirigiendo a Ecuador (1-1, en el 2013), tiene la vara alta: en esas cumbres borrascosas y con menos oxígeno de La Paz, Colombia ha tomado aire puro con victorias vitales. Allá ganan muchos, como la misma Colombia que ya lo ha hecho. Hay que hacerlo otra vez.



